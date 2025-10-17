Στους τρεις οι νεκροί από την έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται ύστερα από έκρηξη σήμερα το πρωί στο Βουκουρέστι, που πιθανόν οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.
Από την έκρηξη καταστράφηκαν δύο από τους οκτώ ορόφους πολυκατοικίας.
«Το κτίριο κινδυνεύει με κατάρρευση, γι’ αυτό τον λόγο οι πυροσβέστες προχωρούν σε πλήρη εκκένωσή του», δήλωσε ο Ράεντ Αραφάτ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εκτάκτων Καταστάσεων, σε δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο.
Πρόσθεσε ότι οι αρχές αποφάσισαν να αποκλείσουν την περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη.
Ομάδες σωστικών συνεργείων συνέχιζαν να αναζητούν πιθανά άλλα θύματα.
Η πιθανότερη αιτία της έκρηξης είναι διαρροή αερίου, δήλωσε ο Αραφάτ, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
«Νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άλλοι πίστεψαν ότι γινόταν σεισμός.
Δύο από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.
Από την έκρηξη έσπασαν παράθυρα σε κοντινό σχολείο, το οποίο εκκενώθηκε. Κάποιοι μαθητές τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση εποπτείας σχολείων του Βουκουρεστίου, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.
