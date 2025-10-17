Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Bucharest_1020
Ap Photo

Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι με δύο νεκρούς

efsyn.gr
Τραυματίστηκαν και 12 άτομα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι με δύο νεκρούς

