Πληρώνουν όσο όσο για πολεμική ετοιμότητα

Ετοιμη να δαπανήσει σχεδόν 7 τρισ. ευρώ για όπλα, πυρομαχικά και έργα άμυνας δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ανταγωνιστεί τη Ρωσία εντός της επόμενης πενταετίας, όπως ζητά άλλωστε το ΝΑΤΟ

Αποφασισμένη να ξοδέψει περισσότερα από 6,8 τρισεκατομμύρια ευρώ σε κοινές αγορές όπλων και πυρομαχικών και σε ευρωπαϊκά έργα άμυνας είναι η Κομισιόν, που χθες παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της Ε.Ε. το 2030. Ακολουθώντας πλέον το δόγμα μιας ετοιμοπόλεμης συμμαχίας, η άλλοτε «Ενωση Ειρήνης» προετοιμάζεται για πόλεμο.

Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πεπεισμένοι ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η Ρωσία θα προσπαθήσει να τεστάρει τις αμυντικές ικανότητες της Ε.Ε. Στο πνεύμα αυτό, το έγγραφο της Κομισιόν προτείνει αυστηρά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένους ρόλους για τα κράτη-μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε ομάδες ανάλογα με το κάθε έργο. Η Ευρώπη οφείλει να είναι έτοιμη το 2030, τονίζει το έγγραφο.

Στις διαταγές του ΝΑΤΟ

Το νέο δόγμα είναι «ειρήνη μέσω της αποτροπής», που αλλάζει από το τραμπικό «ειρήνη διά της ισχύος». Ομως, στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να συντονίσει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες συμβόλαια κρατών-μελών με εταιρείες αμυντικού υλικού, να συμβάλει σε τεράστιες επενδύσεις ευρωπαϊκών χρημάτων σε πολεμική τεχνολογία και να μετατρέψει το DNA της σε μια μικρή... Συμμαχία με πολλά λεφτά, που θα «υπηρετεί» το ΝΑΤΟ – αφού, όπως είπαν οι αρμόδιοι χθες, αυτό θα έχει το υπηρεσιακό πρόσταγμα στην άμυνα.

Στο έγγραφο που παρουσίασε χθες, η Ε.Ε. έχει ήδη καταρτίσει μια λίστα με εννέα τομείς προτεραιότητας, στους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν να επενδύσουν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνολογίας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τέσσερα έργα, ωστόσο, θα είναι τα βασικά έργα προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο: το Παρατηρητήριο της Ανατολικής Πτέρυγας για τις χώρες πρώτης γραμμής προς τη Ρωσία, το Ευρωπαϊκό Τείχος Drones με προσέγγιση 360 μοιρών όπως ζήτησαν Ελλάδα και Ιταλία, η κοινή Ευρωπαϊκή Αεράμυνα που είχαν προτείνει πρώτοι ο Ελληνας και ο Πολωνός πρωθυπουργός και η Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αμυνας για το Διάστημα.

Οι κινήσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν, πρέπει να είναι άμεσες. Σύμφωνα με το έγγραφο, το τείχος για τα drones θα είναι έτοιμο ώς το τέλος του 2027. Ο οδικός χάρτης παρέχει νέους στόχους, με τα κράτη-μέλη να καλούνται να «οργανώσουν τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών ως κοινή προμήθεια – έως το τέλος του 2027» και να «προμηθεύσουν τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού τους για αμυντικές προμήθειες από την αμυντική βιομηχανία της Ε.Ε. και από την Ουκρανία – έως το τέλος του 2030». Το αργότερο το 2028 πρέπει να πέσουν οι υπογραφές για να γίνουν οι παραδόσεις το 2030.

Τα βάρη στους εθνικούς προϋπολογισμούς

Και πού θα βρεθούν τα χρήματα; Η αρμοδιότητα της άμυνας παραμένει εθνική, οπότε οι εθνικοί προϋπολογισμοί, απαλλαγμένοι από τα στενά τους όρια, ενεργοποιώντας τη ρήτρα διαφυγής θα είναι η ουσιαστική βάση.

Από εκεί και πέρα, χθες ο επίτροπος Αμυνας ήταν ξεκάθαρος: «Θα επενδύσουμε 6,8 τρισ. ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα 3,5 τρισ. ευρώ είναι για καθαρές αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Μόνο το drones wall, η Πολωνία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής το υπολόγισαν σε 1 δισ. Πιο ακριβή εκτίμηση θα έχουμε όταν προσδιορίσουμε συγκεκριμένα κόνσεπτ», εξήγησε ο Αντριους Κουμπίλιους.

«Από εκεί και πέρα, οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάνεια του SAFE, την ανακατανομή των έργων για τη Συνοχή –εκ των οποίων κάποια είναι επιχορηγήσεις– και τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης που μέχρι το τέλος του έτους τα κράτη θα επαναξιολογήσουν εθνικά σχέδια και ενδεχομένως επιλέξουν να διαθέσουν χρήματα για άμυνα», συμπλήρωσε. Από ΕΣΠΑ σε όπλα και τανκς, λέει εν ολίγοις ο Λιθουανός.

Το τελικό πράσινο φως αναμένεται να δοθεί από τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμα: διπλωμάτες έλεγαν στην «Εφ.Συν.» ότι οι χώρες εξακολουθούν να ομφαλοσκοπούν βάζοντας μπροστά τα εθνικά τους συμφέροντα σε βάρος των ευρωπαϊκών…

Ολα έτοιμα για το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο

Περισσότερα από 100 projects με δέκα χώρες της Μεσογείου δρομολογεί η Κομισιόν στο πλαίσιο του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο» το οποίο παρουσιάστηκε χθες στις Βρυξέλλες. Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία αποτελούν τους βασικούς συνομιλητές της Κομισιόν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συμπράξεις με τα ευρωπαϊκά κράτη της Μεσογείου.

Από τα πρώτα προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί με την εμπλοκή της Ελλάδας είναι η προώθηση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τις μεταφορές. Επίσης, στην Κύπρο, θα δημιουργηθεί ένας νέος Ευρωπαϊκός Πυροσβεστικός Κόμβος, βασιζόμενος στην καθιερωμένη συνεργασία στον τομέα της πυρόσβεσης μεταξύ Κύπρου, Ιορδανίας και Αιγύπτου.

Το στοίχημα για την Κομισιόν είναι να φέρει κοντά στην Ε.Ε. τις κοινωνίες αυτών των χωρών με έναν ήπιο τρόπο, χωρίς να αλληλεπικαλύπτει άλλα θέματα –π.χ. μετανάστευση–, ενώ την ίδια στιγμή η δημιουργία θέσεων εργασίας εκτιμάται ότι θα μειώσει μακροπρόθεσμα τη μετανάστευση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι εκπρόσωποι της Κομισιόν πήγαν στη Λιβύη και επισκέφθηκαν και τις δύο διοικήσεις της χώρας, οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Αυτό θα μπορούσε να είναι μία διέξοδος και για εκείνους και μια καλή επένδυση και για εμάς», είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος στην «Εφ.Συν.».

Επίσης έχει προταθεί η ίδρυση ενός Πανεπιστημίου της Μεσογείου με σχολές σε διάφορες χώρες. Η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, αφού –κατά πληροφορίες– δεν ενδιαφέρθηκε, φοβούμενη προφανώς μη χάσει τα χρήματα για το Μεταναστευτικό.