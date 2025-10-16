Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί με το «σωσίβιο» των Σοσιαλιστών

Το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού πακέτου λιτότητας ήταν αρκετό για τους Σοσιαλιστές, ώστε να δώσουν παράταση ζωής στο «αδιέξοδο» Λεκορνί

Η γαλλική εθνοσυνέλευση απέρριψε τις δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί.

Η εθνοσυνέλευση απέρριψε τις προτάσεις μομφής που κατέθεσαν ξεχωριστά η Αριστερά και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός. Απαιτούνταν 289 ψήφοι για την πτώση της κυβέρνησης, αλλά στη πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν υπέρ 271, ενώ στη δεύτερη η πρόταση της ακροδεξιάς έλαβε 144 ψήφους.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούσαν από χθες πως και οι δύο προτάσεις μομφής θα απορριφθούν μετά την απόφαση που έλαβε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην τις στηρίξει και να δώσει «παράταση» στον πρωθυπουργό, μετά την αναστολή της μεταρρύθμισης του γαλλικού ασφαλιστικού συστήματος που είχε προκαλέσει σαρωτικές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Από την πλευρά των Πρασίνων και του γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, η πρόταση μομφής της αριστεράς έλαβε υποστήριξη, ενώ μια χούφτα σοσιαλιστών «ανταρτών» -κόντρα στις κομματικές οδηγίες- αψήφησαν τη γραμμή του Ολιβιέ Φορ και καταψήφισαν επίσης την κυβέρνηση - χωρίς όμως να πετύχουν τον απαιτούμενο αριθμό.

«Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Θέλουμε δημοκρατική τάξη με συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην εθνοσυνέλευση ή θέλουμε αταξία;» αναρωτήθηκε ο Λεκορνί κατά την ομιλία του στη γαλλική εθνοσυνέλευση. «Μην κρατάτε σε ομηρία τον εθνικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης».

Χθες, υποσχέθηκε ότι θα προτείνει την τροποποίηση του νόμου για την κοινωνική ασφάλιση τον Νοέμβριο, προκειμένου να αναστείλει τη μεταρρύθμιση και παρέπεμψε τις παρεμβάσεις λιτότητα για... μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027. Ωστόσο, αριστεροί βουλευτές προειδοποίησαν τους Σοσιαλιστές ότι ο Λεκορνί τούς παγίδευσε και θα τους εξαπατήσει.