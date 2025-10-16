Οι σοσιαλιστές στη Γαλλία πάνε να κεφαλαιοποιήσουν την πολιτική κρίση με τον φόρο Ζούκμαν

Η απήχηση του φόρου Ζούκμαν στους Γάλλους πολίτες είναι τεράστια • Από τις ψήφους των σοσιαλιστών εξαρτάται αν θα πέσει ή όχι η κυβέρνηση Λεκορνί • Επειδή το γνωρίζουν αυτό, θα πιέσουν να εφαρμοστεί ο εν λόγω νόμος, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει αισθητά το κόμμα των Σοσιαλιστών.

Το «κύμα» που έχει προκαλέσει ο διεθνούς φήμης Γάλλος οικονομολόγος, Γκαμπριέλ Ζούκμαν, με τον φόρο που έχει προτείνει στους εκατομμυριούχους, επιχειρούν να «καβαλήσουν» οι Γάλλοι σοσιαλιστές προκειμένου να επωφεληθούν πολιτικά, εν μέσω μια ταραγμένης πολιτικής σκηνής, καθώς βλέπουν πως η πρόταση του Ζούκμαν έχει τεράστια απήχηση στον γαλλικό λαό.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για την εισαγωγή ενός βασικού φόρου πλούτου, με στόχο την αύξηση των εσόδων μέσω της φορολόγησης των πλουσιότερων ανθρώπων της χώρας, καθώς το διχασμένο κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε την Τετάρτη ότι η φορολόγηση των πολύ πλούσιων ατόμων στη Γαλλία είναι «μία από τις κύριες μάχες μας και θα δώσουμε όλη μας την ενέργεια σε αυτή».

Το κεντροαριστερό κόμμα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την πρωτοφανή πολιτική κρίση που έχει αποδυναμώσει τον νέο κεντρώο πρωθυπουργό και εκλεκτό του Μακρόν, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα και επαναδιορίστηκε τέσσερις ημέρες αργότερα.

Οι Σοσιαλιστές προτείνουν τώρα τον «φόρο Ζούκμαν», που πήρε το όνομά του από τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζούκμαν. Σύμφωνα με την πρόταση, θα επιβάλλεται ετήσιος φόρος 2% στον πλούτο άνω των 100 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας περίπου το 0,01% των φορολογουμένων.

Ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει την Πέμπτη το πρώτο μεγάλο τεστ, καθώς αναμένονται δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας του — η μία από το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» και η άλλη από το ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρίν Λεπέν.

Ωστόσο, ο Λεκορνί είναι πιθανό να επιβιώσει, καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα αποφάσισε να μην στηρίξει την πρόταση για την ανατροπή του.

Η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος δήλωσε ότι θα εστιάσει τις προσπάθειές της στη συζήτηση για τον αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του 2026, όπως υποσχέθηκε ο Λεκορνί. Ο προϋπολογισμός αυτός στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ (από 5,4% φέτος) και βασίζεται σε περικοπές άνω των 30 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν μείωση φοροαπαλλαγών για επιχειρήσεις, αυστηρότερους κανόνες για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και νέους φόρους.

Για να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, ο Λεκορνί προχώρησε σε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση, αναστέλλοντας την εφαρμογή της απαράδεκτης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν, η οποία επιβλήθηκε το 2023 παρά τις μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, και προέβλεπε την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Οι Σοσιαλιστές, γνωρίζοντας ότι διαθέτουν τις καθοριστικές ψήφους σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης, επιδιώκουν τώρα να αξιοποιήσουν την επιρροή τους για την επιβολή ενός φόρου στον πλούτο, παρά τη σθεναρή αντίσταση από το κεντρώο κόμμα του Μακρόν.

Ο γενικός γραμματέας τους, Ολιβιέ Φορ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στη συζήτηση που έρχεται, η αριστερά θα ενώσει τις δυνάμεις της για να υπερασπιστεί τον φόρο Ζούκμαν, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πιο φτωχούς». Πρόσθεσε πως αν δεν περάσει ο φόρος Ζούκμαν, «θα έχουμε και άλλες προτάσεις για μια σειρά μέτρων που θα στοχεύουν τις μεγάλες περιουσίες, τον υψηλό πλούτο και τις μεγάλες επιχειρήσεις».

Σε συνέντευξή του στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ζούκμαν δήλωσε ότι τα πλουσιότερα νοικοκυριά σε πολλές χώρες πληρώνουν λιγότερο φόρο εισοδήματος από τους περισσότερους πολίτες, και στη Γαλλία αυτό το χάσμα είναι ιδιαίτερα έντονο. «Πρώτον, οι δισεκατομμυριούχοι δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρο εισοδήματος στη Γαλλία, και δεύτερον, ο πλούτος τους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα γρήγορα τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε.

Ο Ζούκμαν εκτιμά ότι ο προτεινόμενος φόρος 2% θα επηρεάσει μόνο 1.800 νοικοκυριά αλλά θα μπορούσε να αποφέρει έως και 20 δισ. ευρώ ετησίως, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας, το οποίο εκτιμάται στο 5,4% του ΑΕΠ — το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ.

Ωστόσο, ομάδα επτά κορυφαίων οικονομολόγων έγραψε στην εφημερίδα Le Monde ότι ο φόρος πιθανόν να αποφέρει περίπου 5 δισ. ευρώ και ενδέχεται να οδηγήσει τους πλούσιους ανθρώπους εκτός Γαλλίας.

Ο Λεκορνί έχει εκφραστεί δημόσια κατά του φόρου, αλλά στην πρώτη του προγραμματική ομιλία στο κοινοβούλιο την Τρίτη, είπε ότι θα ζητήσει έναν «έκτακτο φόρο στις μεγάλες περιουσίες». Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα έχει κόστος για το δημόσιο ταμείο και αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφθεί.