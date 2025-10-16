Politico: Μέχρι το 2030 η Ε.Ε. θα είναι «έτοιμη» για πόλεμο με τη Ρωσία

Οι χώρες της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη. Το παραπάνω αναφέρει το Politico, σημειώνοντας ότι έχει δει το εν λόγω σχέδιο.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια αρκετά ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση για να αποτρέψει αξιόπιστα τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας πριν παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτροπών, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα φτάσει στα χέρια των ηγετών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Οδικός Χάρτης για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αποτυπώνει την αυξημένη ενεργοποίηση της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις και αποτελεί την ευρωπαϊκή αντίδραση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και στην ασαφή δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια στη γηραιά ήπειρο.

«Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον», καταγράφεται στο έγγραφο, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg. Ενώ οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν ραγδαία τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών «παραμένει σε συντριπτικό βαθμό εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, πληθωρισμό κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας», αναφέρει το 16σέλιδο έγγραφο.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να αποτελούν κοινές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2027: σήμερα, είναι περίπου στο ένα πέμπτο. Ο οδικός χάρτης θέτει επίσης τον στόχο τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχονται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028: και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.

Εξάλλου, ένας από τους κύριους στόχους του είναι να καλύψει τα κενά στις δυνατότητες της ΕΕ σε εννέα τομείς: αεροπορική και πυραυλική άμυνα, παράγοντες που διευκολύνουν την άμυνα, στρατιωτική κινητικότητα, συστήματα πυροβολικού, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, πυραύλοι και πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντιαεροπορικά αεροσκάφη, χερσαίες μάχες και ναυτιλία. Το σχέδιο αναφέρει επίσης τομείς όπως η αμυντική ετοιμότητα και ο ρόλος της Ουκρανίας, η οποία θα είναι βαριά οπλισμένη και θα στηρίζεται ώστε να αποτρέψει τη ρωσική επιθετικότητα..