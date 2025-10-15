Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.0° 16.8°
1 BF
72%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.3° 15.5°
1 BF
65%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 16.0°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
59%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
0 BF
66%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
58%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.5° 16.8°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 15.9°
1 BF
59%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
63%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
70%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.7°
0 BF
79%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
3 BF
68%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
17.2° 13.8°
0 BF
76%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.6° 11.3°
2 BF
62%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
74%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
erdogan un sept 2025
AP Photo/Yuki Iwamura

Στον έλεγχο του κρατικού ταμείου της Τουρκίας, και του Ερντογάν, 1.000 επιχειρήσεις

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr

Με τον ισχυρισμό περί εκστρατείας κατά της διαφθοράς, το Κρατικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (TMSF) της Τουρκίας έχει θέσει υπό τον έλεγχό του εκατοντάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις, εγείροντας ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενη αρπαγή περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το TMSF για να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών του αντιπάλων.

«Το AKP χρησιμοποιεί εδώ και καιρό το TMSF τόσο ως εργαλείο για τη ρύθμιση της οικονομίας όσο και για τη διοχέτευση πόρων σε εταιρείες κοντά σε αυτό, ενώ παράλληλα παραγκωνίζει εκείνους που θεωρεί αντιπάλους», δήλωσε ο Μπερκ Εσέν, επίκουρος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης. Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση μπορεί τώρα να «προσπαθεί να αναδιαμορφώσει ποιος ελέγχει την οικονομία, να αναδιαμορφώσει την εταιρική δομή της Τουρκίας».

Μέσα σε περίπου έναν χρόνο έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το TMSF. Έτσι, αυτή τη στιγμή η TMSF ελέγχει πλέον 1.056 κατασχεμένες επιχειρήσεις, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός πριν από έναν χρόνο ήταν 675. Οι επιχειρήσεις αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας της Τουρκίας: από τα μέσα ενημέρωσης, τα χρηματοοικονομικά και την ενέργεια μέχρι την ποδοσφαιρική ομάδα Κασίμπασα. 

Οι σχετικές έρευνες και οι συλλήψεις έχουν αναστατώσει τον ιδιωτικό τομέα της Τουρκίας, εγείροντας φόβους για την ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την επιλεκτική εφαρμογή του νόμου από τα δικαστήρια. Εκτιμάται ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να παρατείνει την κυριαρχία του στην Τουρκία για άλλη μια προεδρική θητεία, έχοντας ήδη πάνω από δύο δεκαετίες διακυβέρνησης, η οποία γίνεται όλο και πιο αυταρχική.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στον έλεγχο του κρατικού ταμείου της Τουρκίας, και του Ερντογάν, 1.000 επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual