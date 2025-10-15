Στον έλεγχο του κρατικού ταμείου της Τουρκίας, και του Ερντογάν, 1.000 επιχειρήσεις

Με τον ισχυρισμό περί εκστρατείας κατά της διαφθοράς, το Κρατικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (TMSF) της Τουρκίας έχει θέσει υπό τον έλεγχό του εκατοντάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις, εγείροντας ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενη αρπαγή περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το TMSF για να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών του αντιπάλων.

«Το AKP χρησιμοποιεί εδώ και καιρό το TMSF τόσο ως εργαλείο για τη ρύθμιση της οικονομίας όσο και για τη διοχέτευση πόρων σε εταιρείες κοντά σε αυτό, ενώ παράλληλα παραγκωνίζει εκείνους που θεωρεί αντιπάλους», δήλωσε ο Μπερκ Εσέν, επίκουρος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης. Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση μπορεί τώρα να «προσπαθεί να αναδιαμορφώσει ποιος ελέγχει την οικονομία, να αναδιαμορφώσει την εταιρική δομή της Τουρκίας».

Μέσα σε περίπου έναν χρόνο έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το TMSF. Έτσι, αυτή τη στιγμή η TMSF ελέγχει πλέον 1.056 κατασχεμένες επιχειρήσεις, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός πριν από έναν χρόνο ήταν 675. Οι επιχειρήσεις αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας της Τουρκίας: από τα μέσα ενημέρωσης, τα χρηματοοικονομικά και την ενέργεια μέχρι την ποδοσφαιρική ομάδα Κασίμπασα.

Οι σχετικές έρευνες και οι συλλήψεις έχουν αναστατώσει τον ιδιωτικό τομέα της Τουρκίας, εγείροντας φόβους για την ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την επιλεκτική εφαρμογή του νόμου από τα δικαστήρια. Εκτιμάται ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να παρατείνει την κυριαρχία του στην Τουρκία για άλλη μια προεδρική θητεία, έχοντας ήδη πάνω από δύο δεκαετίες διακυβέρνησης, η οποία γίνεται όλο και πιο αυταρχική.