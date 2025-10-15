Αθήνα, 18°C
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Τουρκία: Δραματική διάσωση γυναίκας λίγο πριν τη χτυπήσει το τραμ [βίντεο]

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Φύλακας ασφαλείας την έσωσε την τελευταία στιγμή.

Viral έγινε τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την Τουρκία που καταγράφει τη στιγμή που ένας φύλακας ασφαλείας σώζει με δραματικό τρόπο μια γυναίκα λίγο πριν την χτυπήσει το τραμ.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ το περιστατικό έγινε στο Καϊσέρι το πρωί της Τρίτης.

Η γυναίκα φέρεται να φορούσε ακουστικά και να ετοιμαζόταν να περάσει τον δρόμο χωρίς να έχει αντιληφθεί πως το τραμ πλησιάζει.

Εκείνη τη στιγμή ο άνδρας αντιλαμβάνεται τη συμβαίνει και απλώνει το χέρι του να την τραβήξει, ενώ ο οδηγός του τραμπ πατάει συνεχώς την κόρνα.

 

