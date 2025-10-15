Ακτιβιστές, συνδικαλιστές, προοδευτικά πολιτικά κόμματα, διανοούμενοι και ενεργοί πολίτες από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής καταδίκασαν τη γενοκτονία στην Γάζα και ανέδειξαν τις κοινωνικές συνέπειες της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Τις ημέρες που κορυφώνονταν οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα μια εντυπωσιακή σε παλμό και μαζικότητα διεθνής αντιπολεμική και αντιιμπεριαλιστική συνάντηση (Contre La Guerre ήταν ο τίτλος) πραγματοποιήθηκε στο Dôme de Paris στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας ακτιβιστές, συνδικαλιστές, προοδευτικά πολιτικά κόμματα, διανοούμενους και ενεργούς πολίτες από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Το κεντρικό σύνθημα της ημερίδας, η οποία κράτησε πολλές ώρες και την οποία παρακολούθουσαν 5000 άτομα ήταν:«Ούτε ένα σεντ, ούτε ένα όπλο, ούτε μια ζωή για τον πόλεμο!».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η διεθνής συνάντηση οργανώθηκε από τα κάτω, σχεδόν στόμα με στόμα, χωρίς πολλές αφίσες και με προσοχή στη δημοσίευση των ονομάτων όσων συμμετείχαν για προφανείς λόγους ασφαλείας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι ομιλητές δεν προταξαν τις διάφορες πολιτικές τους ιδιότητες, τις συλλογικότητες και τα κόμματα στα οποία πολλοί συμμετέχουν, καθώς το πνεύμα της εκδήλωσης δεν ήταν η προβολή των προσωπικοτήτων αλλά η οικοδόμηση ενός πλατιού διεθνιστικού αντιπολεμικού μετώπου ενάντια στις αποφάσεις του ReArm Europe.

Οι ομιλητές καταδίκασαν την -μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή- κλιμάκωση των συγκρούσεων, ιδίως στην Παλαιστίνη, καθώς και τη συνεργασία των δυτικών κυβερνήσεων στην προώθηση πολεμικών πολιτικών. Οι φρικαλεότητες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη χαρακτηρίστηκαν ως συστηματική γενοκτονία, ενώ η Γαλλία επικρίθηκε για την πώληση όπλων στο Ισραήλ, παρά τις δηλώσεις της υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους. Πέρα από την καταδίκη των πολέμων, η συνάντηση ανέδειξε τις κοινωνικές συνέπειες της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το ΝΑΤΟ προβλέπει την χρηματοδότηση με το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε εξοπλισμούς μέχρι το 2035, σε βάρος των δημόσιων υπηρεσιών, των μισθών και των κοινωνικών παροχών, μια πολιτική που θεωρείται κοινωνικός πόλεμος ενάντια στους λαούς.

Συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 18 χώρες, μοιράζοντας τις εμπειρίες τους σε θέματα αντίστασης και αλληλεγγύης. Ανάμεσα στους ομιλητές περιλαμβάνονταν: Amara Enya (Black Lives Matter), John Rees (Stop the War Coalition), Medea Benjamin (USA Green Party, Code Pink, ακτιβίστρια και υποψήφια πρόεδρος στις ΗΠΑ, η οποία πήρε 3,61% των ψήφων), η πανεπιστημιακή, φεμινίστρια και αντιαποικιοκρατική ακτιβίστρια Françoise Vergès, ο Γάλλος βουλευτής Jérôme Legavre (La France Insoumise, βουλευτής), η Ισραηλινή αντισιωνιστική ακτιβίστρια Oly Noy (B’Tselem), η Παλαιστίνια συνδικαλίστρια Mhaseen Abd Elhady (κίνημα Standing Together, Παλαιστίνια συνδικαλίστρια) και η συνιδρύτρια του νέου αριστερού βρετανικού κομμάτος «Your Party», Zarah Sultana.

Εκτός από την Παλαιστίνη, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος, ενώ συμμετείχαν ειρηνιστές ακτιβιστές και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη διεθνιστική διάσταση και τη σημασία του διαλόγου μεταξύ λαών που σύρονται σε πολεμικές συγκρούσεις.

Αντιρρησίες συνείδησης

Η συνάντηση πήρε θέση υπέρ της ενεργού στήριξης των αντιρρησιών συνείδησης, τονίζοντας την ανάγκη υποδοχής και προστασίας όλων όσων αρνούνται, για συνειδησιακούς, πολιτικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, να συμμετάσχουν σε πολέμους. Η θέση αυτή εντάσσεται στη βούληση υπεράσπισης των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, των κοινωνικών αγώνων και της άρνησης της βίας.

Κεντρικός ρόλος του εργατικού κινήματος

Το εργατικό κίνημα, και ιδιαίτερα τα συνδικάτα βάσης (λιμάνια, μεταφορές, δημόσιες υπηρεσίες), παραμένει βασικός παράγοντας, υπογράμμισαν πολλοί ομιλητές. Όπως φάνηκε στις πρόσφατες εντυπωσιακές κινητοποιήσεις στην Ιταλία, με το μπλοκάρισμα του λιμανιού της Γένοβας και τις γενικές απεργίες κατά της στήριξης της ιταλικής κυβέρνησης στο σιωνιστικό καθεστώς, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα αποτελεί σημαντικό μοχλό πίεσης προς τις κυβερνήσεις και μηχανισμό ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η δράση των εργατικών ταξικών συνδικάτων (συχνά ενάντια στις επίσημες ηγεσίες των συνομοσπονδιών, όπως υπογραμμίστηκε) συνδέει τους αγώνες κατά του πολέμου με αυτούς για τις συνθήκες εργασίας, τα κοινωνικά δικαιώματα και την προστασία των πληθυσμών.

Η επόμενη διεθνής συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2026 στο Central Hall Westminster στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ευρωπαϊκής κινητοποίησης ενάντια στους πολέμους και τη στρατιωτικοποίηση. Έχει δημιουργηθεί διεθνής οργανωτική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους της Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων, τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων και τη διασφάλιση της συνέχειας και συνοχής της διεθνούς κινητοποίησης. Οι προετοιμασίες αναλαμβάνονται από διάφορες συλλογικότητες και οργανώσεις όπως Stop the War Coalition (Ηνωμένο Βασίλειο), Counterfire (Ηνωμένο Βασίλειο), La France Insoumise (Γαλλία), ευρωπαϊκά συνδικάτα και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Προβλέφθηκαν πρωτοβουλίες όπως καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διασυνοριακές διαδηλώσεις και φόρουμ συζητήσεων, με στόχο τη διατήρηση πίεσης στις κυβερνήσεις και τους διεθνείς θεσμούς, προκειμένου να προωθηθούν η ειρήνη, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης του Λονδίνου, η δημιουργία πλατφορμών συντονισμού των ακτιβιστικών δράσεων κρίθηκε ότι είναι ουσιώδης. Όπως σημειώθηκε από πολλούς ομιλητές, αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στα κινήματα, τα συνδικάτα και τις συλλογικότητες κάθε χώρας να μοιράζονται εμπειρίες, να σχεδιάζουν κοινές καμπάνιες και να συντονίζουν τις παρεμβάσεις τους ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συνοχή της διεθνούς δράσης, προωθώντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες τοπικές δράσεις, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές εθνικές συνθήκες.