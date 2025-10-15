Επικεφαλής ΠΟΥ: Δεχθήκαμε επίθεση στην Ουκρανία

Συσχετίζει το περιστατικό με προηγούμενη επίθεση σε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ από ρωσικά drones • Δεν έχει απαντήσει η Μόσχα.

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έγινε στόχος επίθεσης στην Ουκρανία χθες, Τρίτη, την ώρα που συνόδευε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, έγραψε σήμερα στο Χ ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό από ποιον πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Δύο φορτηγά του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) υπέστησαν ζημιές στο περιστατικό, εξήγησε ο Τέντρος, ωστόσο κατάφεραν, όπως έγραψε, να παραδώσουν ιατρικά εφόδια στην πόλη Μπιλοζέρκα.

Ο ίδιος επανέλαβε την έκκλησή του να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής.

The @WHOUkraine team came under attack yesterday while on a mission with a @UN convoy. Our staff are safe and still managed to deliver medical supplies to city of Bilozerka. Two @WFP trucks were damaged.



We cannot repeat loudly and often enough that humanitarians are… https://t.co/886uqliWzU — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 15, 2025

Χθες ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν είχε επισημάνει ότι αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού, τονίζοντας ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν την άφιξη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω εντατικών συζητήσεων σχετικά με την πιθανή παροχή πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο.