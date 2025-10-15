Αθήνα, 21°C
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
WHO_1020
Ap Photo

Επικεφαλής ΠΟΥ: Δεχθήκαμε επίθεση στην Ουκρανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Συσχετίζει το περιστατικό με προηγούμενη επίθεση σε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ από ρωσικά drones • Δεν έχει απαντήσει η Μόσχα.

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έγινε στόχος επίθεσης στην Ουκρανία χθες, Τρίτη, την ώρα που συνόδευε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, έγραψε σήμερα στο Χ ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό από ποιον πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Δύο φορτηγά του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) υπέστησαν ζημιές στο περιστατικό, εξήγησε ο Τέντρος, ωστόσο κατάφεραν, όπως έγραψε, να παραδώσουν ιατρικά εφόδια στην πόλη Μπιλοζέρκα.

Ο ίδιος επανέλαβε την έκκλησή του να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής.

Χθες ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν είχε επισημάνει ότι αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού, τονίζοντας ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν την άφιξη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω εντατικών συζητήσεων σχετικά με την πιθανή παροχή πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο.

