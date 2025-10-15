Τους απειλούσαν με έξωση, τίναξαν το σπίτι στον αέρα

Η τρομερή έκρηξη η οποία προκάλεσε την ολική κατάρρευση της διώροφης αγροικίας σημειώθηκε λίγο πριν από τα χαράματα, στο Καστέλ Ντ’Ατζάνο, λίγο έξω από τη Βερόνα. Ο Φράνκο, ο Ντίνο και η Μαρία Λουίζα Ραμπόνι είχαν γεμίσει το σπίτι με φιάλες υγραερίου με τις οποίες, μόλις οι καραμπινιέροι και ο δικαστικός κλητήρας χτύπησαν την πόρτα, τίναξαν τα πάντα στον αέρα. Κάτω από τα συντρίμμια βρέθηκαν νεκροί τρεις καραμπινιέροι. Αλλοι 15 αστυνομικοί και πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Οι δράστες, οι οποίοι είναι 59, 63 και 65 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίνονται ως ύποπτοι για φόνους εκ προμελέτης.

Η τραγωδία, όπως φαίνεται, έχει βαθιές ρίζες σε τεράστια οικονομικά προβλήματα που είχαν οδηγήσει τα τρία αδέλφια σε απόγνωση.

25.000 ευρώ το τετραγωνικό

Πρόκειται για κτηνοτρόφους και γεωργούς που αντιμετώπιζαν τεράστια χρέη και στο παρελθόν είχαν υποθηκεύσει όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. Πέρυσι, για να αποφύγουν την έξωση, είχαν περιλούσει εαυτούς με βενζίνη, ενώ και πριν από μόλις μία εβδομάδα απείλησαν και πάλι ότι θα τίναζαν στον αέρα το σπίτι στο οποίο είχαν ταμπουρωθεί. «Δεν είχαν να φάνε, έβγαιναν από το σπίτι μόνο τη νύχτα, για να κλέψουνε κάτι από τα χωράφια ή από τα κοτέτσια», λένε οι γείτονες.

Πέρα από το ακραίο αυτό συμβάν, είναι γεγονός ότι στην Ιταλία το στεγαστικό παραμένει τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Σε προάστιο του Μιλάνου, για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ένας ηλικιωμένος άνδρας εβδομήντα ενός ετών αυτοκτόνησε, πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του, όταν του χτύπησε το κουδούνι ο δικαστικός κλητήρας για την έξωση. Αφησε μόνον ένα σημείωμα, στο οποίο ζητούσε «συγγνώμη απ’ όλους» και εξηγούσε ότι «δεν άντεχε άλλο την κατάσταση στην οποία βρισκόταν».

Μιλάμε για μια πόλη στην οποία οι τιμές των ακινήτων έσπασαν μόλις νέο ρεκόρ, με νεόκτιστα σπίτια τα οποία πωλούνται και έναντι 25.000 το τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για τη νίκη των μπίζνες, των καλοπληρωμένων στελεχών και των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, επί των φοιτητών, των ηλικιωμένων και των μισθωτών. Είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αντεπεξέλθουν σε τέτοιου είδους παράλογες απαιτήσεις. Μεγάλες οικοδομικές εταιρείες αναλαμβάνουν την κατεδάφιση παλιών σπιτιών και την ανέγερση νέων, πολυτελών διαμερισμάτων που φέρουν, συχνά, την υπογραφή γνωστών αρχιτεκτόνων. Ασφαλιστικές εταιρείες και ιταλικά ιδρύματα πρόνοιας, τα οποία στο παρελθόν είχαν σημαντική ακίνητη περιουσία και τη νοίκιαζαν σε λογικές τιμές, έχουν φροντίσει, εδώ και καιρό, «να την αξιοποιήσουν», πουλώντας σε τιμές της ελεύθερης αγοράς.

Την ίδια κατάσταση της ιταλικής συμπρωτεύουσας -με μικροδιαφορές- αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Μόνο σε σχέση με πέρυσι, το πρώτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές πώλησης των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 4,4%. Την ίδια ώρα, από το 2002 μέχρι σήμερα, οι μισθοί των Ιταλών σημείωσαν εξευτελιστική αύξηση, της τάξης του 2,4%.