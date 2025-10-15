Μαζική πορεία και συγκρούσεις πριν τον αγώνα Ιταλία - Ισραήλ στην Ούντινε

Δακρυγόνα και αύρες κατά πολιτών που διαδήλωναν με το σύνθημα «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα» • Συγκρούσεις με την αστυνομία, λίγο πριν τον ποδοσφαιρικό αγώνα με το Τελ Αβίβ • Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν • Απομάκρυναν τις παλαιστινιακές σημαίες από το γήπεδο.

Την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό έδειξαν τουλάχιστον 10.000 πολίτες στην πόλη Ούντινε της βόρειας Ιταλίας, που διαδήλωσαν το απόγευμα της Τρίτης, ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα με το Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

AP Photo/Luca Bruno

Μάλιστα, η πορεία φαίνεται να έλαβε μαχητικές διαστάσεις, καθώς στο τέλος, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έριξε δακρυγόνα και αύρες νερού στο πλήθος.

#Udine Purtroppo uno dei nostri tre colleghi impegnati per Local Team nel documentare in diretta gli scontri legati alla partita Italia-Israele è rimasto ferito in modo serio ed è ora ricoverato in ospedale. Attendiamo aggiornamenti dai medici nelle prossime ore pic.twitter.com/SkQwedx7R4 — Local Team (@localteamit) October 14, 2025

Ένας δημοσιογράφος του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RAI χτυπήθηκε με πέτρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Ansa ανέφερε ότι ένας δεύτερος δημοσιογράφος τραυματίστηκε στις συγκρούσεις και ότι ορισμένοι αστυνομικοί έλαβαν επίσης τις πρώτες βοήθειες.

«Αυτό που συνέβη απόψε είναι απαράδεκτο. Η πόλη μας καταδικάζει έντονα τη βία που έλαβε χώρα στους δρόμους στο τέλος της διαδήλωσης», δήλωσε ο δήμαρχος Αλμπέρτο ​​Φελίτσε Ντε Τόνι.

#Udine Oltre 10.000 persone contro la partita della vergogna. Più gente fuori che dentro lo stadio (ipermilitarizzato). #showIsraeltheredcard pic.twitter.com/8RbYnF6SwW — Radio Onda d'Urto (@radiondadurto) October 14, 2025

Η πορεία είχε διασχίσει το κέντρο της πόλης από αργά το απόγευμα, πριν από την έναρξη του αγώνα στο στάδιο Friuli στις 8:45 μ.μ. Οι διαδηλωτές κρατούσαν μια παλαιστινιακή σημαία 18 μέτρων και ένα μεγάλο κόκκινο πανό με το σύνθημα της διαδήλωσης «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα». Ένα μεταλλικό άγαλμα που συμβόλιζε τη δικαιοσύνη κρατούσε ζυγαριά στο ένα χέρι και μια κόκκινη κάρτα στο άλλο.

Riccardo Modena/LaPresse via AP

Η διοργανώτρια, η Επιτροπή για την Παλαιστίνη-Ούντινε, κάλεσε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, τη FIFA, να αποκλείσει το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις, λέγοντας ότι η ομάδα υποστηρίζει τις «πολιτικές κατοχής» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Massimo Paolone/LaPresse via AP

Στο γήπεδο βρέθηκαν ακτιβιστές κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν βίαια από σεκιούριτι.

Massimo Paolone/LaPresse via AP

Η Ιταλία νίκησε το Ισραήλ με 3-0 στον αγώνα, αποκλείοντάς το από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.