Μαζική πορεία και συγκρούσεις πριν τον αγώνα Ιταλία - Ισραήλ στην Ούντινε

Την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό έδειξαν τουλάχιστον 10.000 πολίτες στην πόλη Ούντινε της βόρειας Ιταλίας, που διαδήλωσαν το απόγευμα της Τρίτης, ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα με το Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
Μάλιστα, η πορεία φαίνεται να έλαβε μαχητικές διαστάσεις, καθώς στο τέλος, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έριξε δακρυγόνα και αύρες νερού στο πλήθος.
Ένας δημοσιογράφος του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RAI χτυπήθηκε με πέτρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Ansa ανέφερε ότι ένας δεύτερος δημοσιογράφος τραυματίστηκε στις συγκρούσεις και ότι ορισμένοι αστυνομικοί έλαβαν επίσης τις πρώτες βοήθειες.
«Αυτό που συνέβη απόψε είναι απαράδεκτο. Η πόλη μας καταδικάζει έντονα τη βία που έλαβε χώρα στους δρόμους στο τέλος της διαδήλωσης», δήλωσε ο δήμαρχος Αλμπέρτο Φελίτσε Ντε Τόνι.
Η πορεία είχε διασχίσει το κέντρο της πόλης από αργά το απόγευμα, πριν από την έναρξη του αγώνα στο στάδιο Friuli στις 8:45 μ.μ. Οι διαδηλωτές κρατούσαν μια παλαιστινιακή σημαία 18 μέτρων και ένα μεγάλο κόκκινο πανό με το σύνθημα της διαδήλωσης «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα». Ένα μεταλλικό άγαλμα που συμβόλιζε τη δικαιοσύνη κρατούσε ζυγαριά στο ένα χέρι και μια κόκκινη κάρτα στο άλλο.
Η διοργανώτρια, η Επιτροπή για την Παλαιστίνη-Ούντινε, κάλεσε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, τη FIFA, να αποκλείσει το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις, λέγοντας ότι η ομάδα υποστηρίζει τις «πολιτικές κατοχής» στα παλαιστινιακά εδάφη.
Στο γήπεδο βρέθηκαν ακτιβιστές κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν βίαια από σεκιούριτι.
Η Ιταλία νίκησε το Ισραήλ με 3-0 στον αγώνα, αποκλείοντάς το από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
