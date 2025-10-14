Οι σοσιαλιστές πετούν σανίδα σωτηρίας στον Λεκορνί

Η κυβίστηση Λεκορνί αναφορικά με το συνταξιοδοτικό, προκείμενου να επιβιώσει η κυβέρνησή του και να σώσει τον Μακρόν, ήταν αρκετή για του Σοσιαλιστές, οι οποίοι έσπευσαν να του παράσχουν το «φιλί της ζωής» στον απόηχο των προτάσεων δυσπιστίας που έχουν καταθέσει η Αριστερά και η ακροδεξιά της Λεπέν.
Οι Σοσιαλιστές, χωρίς την ψήφο των οποίων δεν μπορεί να υπερψηφιστεί μια νέα πρόταση μομφής, μέσω πηγών διέρρευσαν στο πρακτορείο Reuters πως μετά την αναδίπλωση του Λεκορνί δεν πρόκειται να υπεψηφίσουν μια νέα πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας που έχει υποδείξει ο Μακρόν.
Ο προϋπολογισμός που έχει καταθέσει ο Λεκορνί εξαρτάται πλήρως από την στάση των Σοσιαλιστών μιας και το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.
Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.
Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η προσφορά του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη για την Αριστερά.
Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας μόνο ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.
