Πρόστιμα της Ε.Ε. σε Gucci, Chloé και Loewe

Η ευρωπαϊκή επιτροπή επέβαλε πρόστιμα στις εταιρείες μόδας Gucci, Chloé και Loewe για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε. Η έρευνα της επιτροπής αποκάλυψε ότι οι τρεις εταιρείες περιόρισαν την ικανότητα ανεξάρτητων τρίτων λιανοπωλητών με τους οποίους συνεργάζονται να καθορίζουν τις δικές τους τιμές λιανικής πώλησης -στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου- για προϊόντα που σχεδιάζονται και πωλούνται από τις Gucci, Chloé και Loewe με τις αντίστοιχες εμπορικές τους επωνυμίες. Αυτό το είδος αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς αυξάνει τις τιμές και μειώνει τις επιλογές για τους καταναλωτές.

Τα πρόστιμα, τα οποία μειώθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις λόγω της συνεργασίας των εταιρειών με την επιτροπή, ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 157 εκατομμύρια ευρώ.

Η παράβαση

Οι Gucci, Chloé και Loewe είναι εταιρείες μόδας με έδρα την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία αντίστοιχα. Όλες δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων μόδας υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και διαφόρων αξεσουάρ.

Η έρευνα της επιτροπής αποκάλυψε ότι αυτές οι τρεις εταιρείες μόδας εφάρμοζαν μια πρακτική που ονομάζεται διατήρηση τιμών μεταπώλησης («RPM»). Περιόρισαν την ικανότητα τόσο των διαδικτυακών όσο και των φυσικών καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι μεταπωλητές, να καθορίζουν τις δικές τους τιμές λιανικής για σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων που σχεδιάζουν και πωλούν οι Gucci, Chloé και Loewe με τις αντίστοιχες εμπορικές τους επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, υποδημάτων και αξεσουάρ μόδας. Οι παραβάσεις κάλυπταν ολόκληρη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

Ειδικότερα, οι τρεις εταιρείες μόδας παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους επιβάλλοντάς τους περιορισμούς, όπως η απαίτηση να μην παρεκκλίνουν από: (i) τις συνιστώμενες τιμές λιανικής, (ii) τα μέγιστα ποσοστά εκπτώσεων και (iii) συγκεκριμένες περιόδους εκπτώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και τουλάχιστον προσωρινά, απαγόρευσαν επίσης στους λιανοπωλητές να προσφέρουν εκπτώσεις. Οι Gucci, Chloé και Loewe προσπάθησαν να επιτρέψουν στους λιανοπωλητές τους να εφαρμόζουν τις ίδιες τιμές και όρους πωλήσεων που εφάρμοζαν στα δικά τους κανάλια άμεσων πωλήσεων.