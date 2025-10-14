Απεργία στις Βρυξέλλες, έκλεισε ο εναέριος χώρος

Μια μαζική εθνική απεργία προκαλεί ακινησία στις Βρυξέλλες σήμερα, διαταράσσοντας τα αεροδρόμια, τους δρόμους και τις δημόσιες συγκοινωνίες σε όλη την πόλη. Χιλιάδες διαδηλωτές θα συγκεντρώνονται στον σταθμό Nord από τις 10 π.μ. και θα κατευθυνθούν προς το Midi.

Το αεροδρόμιο Charleroi ακύρωσε όλες τις πτήσεις σήμερα, ενώ το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακύρωσε όλες τις αναχωρήσεις.

