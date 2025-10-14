Ραντεβού Τραμπ - Ζελένσκι την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή και την πανηγυρική παρουσία του εκεί, επανέλαβε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την τρίτη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Αμερικανό ομόλογό του μετά την επιστροφή του δισεκατομμυριούχου στην εξουσία.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον», είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο έχοντας δίπλα του την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. «Είναι ανάγκη να συζητήσουμε μια σειρά μέτρων που θέλω να προτείνω στον πρόεδρο», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι θα έχει και «άλλες συναντήσεις» με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε κυρίως σε συναντήσεις στις ΗΠΑ με εκπροσώπους «στρατιωτικών εταιρειών» και μέλη του Κογκρέσου. «Το κύριο θέμα θα είναι η αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θα έχω επίσης συναντήσεις με επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας», συνέχισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν το Σάββατο και την Κυριακή εν μέσω εντατικών συζητήσεων σχετικά με την πιθανή παροχή πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο. Το Κίεβο ασκεί πιέσεις στην Ουάσινγκτον για την προμήθεια των πυραύλων που παράγονται στις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να πλήξουν τη Μόσχα, αλλά οι Ουκρανοί λένε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε στρατιωτικούς στόχους. Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση. Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε στον Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκφράσει ολοένα και περισσότερο την απογοήτευσή του για τη Ρωσία, μια ιδέα για το πόσα Tomahawk χρειάζεται η Ουκρανία. Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ κλείνουν επίσης μια ιστορική συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βάσει της οποίας η Ουκρανία θα μοιράζεται τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευρωπαίοι διπλωμάτες βλέπουν μια τέτοια συμφωνία ως ένα σημαντικό εργαλείο για να διατηρήσουν τον ευμετάβλητο πρόεδρο των ΗΠΑ αφοσιωμένο και υποστηρικτικό προς την Ουκρανία.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων ουκρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο προσωπάρχης της προεδρίας Αντρίι Γιέρμακ και ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο Ζελένσκι μέσω του X. «Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για το διάλογό μας και την υποστήριξή του», πρόσθεσε σ' αυτό το μήνυμα.

