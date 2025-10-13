Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
19.0° 15.4°
2 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
16°C
16.6° 14.8°
3 BF
52%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
17.0° 15.5°
1 BF
68%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
0 BF
68%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
3 BF
58%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.5° 15.5°
1 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.5° 15.8°
2 BF
67%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.7°
3 BF
63%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
55%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
79%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
67%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.7° 15.1°
1 BF
72%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.8°
1 BF
68%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
15.5° 13.8°
2 BF
71%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 13.3°
2 BF
67%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
2 BF
66%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
80%
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Xarkovo
φωτογραφία αρχείου | AP Photo/Felipe Dana

Χωρίς ρεύμα συνοικίες στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr

Ο δήμαρχος Χαρκόβου Ίχορ Τέρεχοφ δήλωσε ότι ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Ουκρανίας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο με κατευθυνόμενες βόμβες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για ζημιές σε ένα κέντρο υγείας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός εξαπολύει συχνά επιθέσεις στο Χάρκοβο που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

