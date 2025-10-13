Χωρίς ρεύμα συνοικίες στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό

Ο δήμαρχος Χαρκόβου Ίχορ Τέρεχοφ δήλωσε ότι ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Ουκρανίας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο με κατευθυνόμενες βόμβες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για ζημιές σε ένα κέντρο υγείας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός εξαπολύει συχνά επιθέσεις στο Χάρκοβο που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.