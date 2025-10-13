Η Γερμανία πάει για αγορά τεθωρακισμένων ύψους 7 δισ. ευρώ

Στα σκαριά μεγάλα συμβόλαια για την ενίσχυση του γερμανικού πεζικού.

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προβαίνει το πρακτορείο Reuters, το οποίο αναδεικνύει για το που οδηγείται η Ευρώπη, μεταδίδοντας πως η γερμανική κυβέρνηση πρόκειται να παραγγείλει 424 νέου τύπου τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα έναντι σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,11 δισ. δολάρια), επικαλούμενα έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών.

Η επιτροπή προϋπολογισμού της κάτω βουλής του κοινοβουλίου αναμένεται να εγκρίνει το πρόγραμμα εξοπλισμού του στρατού της χώρας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η προμήθεια των τεθωρακισμένων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Η μια συμφωνία - πλαίσιο αναμένεται να γίνει με τον αμερικανικό όμιλο General Dynamics για την ανάπτυξη και την προμήθεια 274 τεθωρακισμένων αναγνωριστικών οχημάτων, αξίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένεται να γίνουν το 2028.

Το δεύτερο έργο αφορά την προμήθεια 150 τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης πεζικού τύπου «Schakal», αξίας περίπου 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Γερμανία θα αναθέσει το συμβόλαιο για τα Schakal μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού προμηθειών άμυνας OCCAR στην Artec GmbH, μια κοινοπραξία των KNDS και Rheinmetall.

Η παράδοση των οχημάτων μάχης αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 2027 και 2031.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα αγοράς επιπλέον 82 αναγνωριστικών τεθωρακισμένων από την General Dynamics, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό της πρώτης παραγγελίας σε 356 οχήματα ή έως και 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αγορά των οχημάτων μάχης Schakal θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με δυνατότητα για έως και 200 επιπλέον οχήματα.