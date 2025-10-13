Αποφάσεις για την άμυνα θα λάβουν οι «27» στη Σύνοδο Κορυφής

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας και η άμυνα αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Την καθιερωμένη επιστολή του προς τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών έστειλε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Στην επιστολή περιγράφονται τα θέματα της Συνόδου: στήριξη της Ουκρανίας, ευρωπαϊκή Άμυνα, αλλά και επίσπευση απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών της Ε.Ε., κλιματικοί στόχοι της Ε.Ε. και ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ο Κόστα λέει ότι στοχεύει σε μια μονοήμερη συνάντηση «εάν οι συζητήσεις μας το επιτρέψουν». Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί ώρα Βρυξελλών, με την ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναλυτικά η επιστολή Κόστα:

Η Ρωσία συνεχίζει τις αδιάκοπες επιθέσεις της εναντίον των αμάχων και των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας. Θα συζητήσουμε πώς να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, δηλαδή επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσμευσή μας να παρέχουμε οικονομική υποστήριξη στη χώρα για τα επόμενα χρόνια και εξετάζοντας πιθανές επιλογές που βασίζονται στα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Η Ρωσία πληρώνει ένα υψηλό και αυξανόμενο οικονομικό τίμημα για την επιθετικότητά της και θα αξιολογήσουμε τις προσπάθειές μας να αυξήσουμε περαιτέρω την πίεση που ασκείται σε αυτήν. Τόσο η υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο και η πίεση προς τη Ρωσία παραμένουν οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι στην αρχή της συζήτησης για την Ουκρανία.

Στον τομέα της άμυνας, θα βασιστούμε στο έργο που έχει γίνει από την άτυπη συνάντησή μας στο Έγκμοντ τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και θα παρακολουθήσουμε τις πρόσφατες καρποφόρες συζητήσεις μας στην Κοπεγχάγη, μετατρέποντάς τες σε δεσμεύσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις για έργα ανάπτυξης δυνατοτήτων και διακυβέρνησης.

Ο οδικός χάρτης για την αμυντική ετοιμότητα 2030, ο οποίος θα παρουσιαστεί σύντομα από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο, θα αποτελέσει μια χρήσιμη συμβολή στις συζητήσεις μας. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τους Υπουργούς Άμυνας ώστε να διασφαλίσουν την εφαρμογή και την παρακολούθηση στο Συμβούλιο και να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Οι υβριδικές επιθέσεις και οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στις κρίσιμες υποδομές μας και οι εχθρικές εισβολές στον εναέριο χώρο των κρατών μελών αποτελούν μια ακόμη απόδειξη του επείγοντος χαρακτήρα της επιτάχυνσης των εργασιών για την επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030.

Στρέφοντας την προσοχή μας στην ανταγωνιστικότητα και τη δίδυμη, ψηφιακή και πράσινη, μετάβαση, θα επικεντρωθούμε σε τρία κύρια θέματα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρώτον, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη απλούστευσης. Έχει σημειωθεί πρόοδος μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και την πρόληψη νέων.

Δεύτερον, πρέπει να διεξαγάγουμε μια στρατηγική συζήτηση για το πώς θα επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους και ταυτόχρονα θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει εστίαση στο πλαίσιο που θα υποστηρίξει τις βιομηχανίες και τους πολίτες μας στην πορεία προς την ουδετερότητα του άνθρακα το 2050.

Τρίτον, μπορούμε να καρπωθούμε τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού μόνο εάν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία της Ευρώπης σε ψηφιακά θέματα. Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων προκλήσεων, η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικήσει τις αξίες, τα συμφέροντα και την κανονιστική της αυτονομία, να διαφυλάξει την ψηφιακή υποδομή και την τεχνολογική της βάση, ενισχύοντας το δικό της ανοιχτό ψηφιακό οικοσύστημα και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών του αύριο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, Πασκάλ Ντόνοχιου, θα συμμετάσχουν μαζί μας για να συζητήσουν την οικονομική κατάσταση στο πλαίσιο μιας Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ σε συμπεριληπτική μορφή. Η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ θα επικεντρωθεί επίσης στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και, σε αυτό το πλαίσιο, στο ψηφιακό ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν να απολαύσουν τους καρπούς της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας. Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη η στέγαση έχει γίνει μια αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών μεσαίου εισοδήματος και των νεότερων γενεών. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξα να φέρω αυτή τη συζήτηση στην ημερήσια διάταξή μας: να αξιολογήσουμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίξουμε και να συνοδεύσουμε τις προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπή στέγαση. Η συζήτησή μας θα παράσχει επίσης καθοδήγηση για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της Επιτροπής.

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ειρήνη φαίνεται να είναι εφικτή στη Γάζα μετά από δύο χρόνια πολέμου και ανθρώπινης δυστυχίας. Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, θα συζητήσουμε πώς η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σταθερά εδραιωμένη στη λύση των δύο κρατών, καθώς και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα επανέλθουμε στο σημαντικό θέμα της μετανάστευσης για να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με ταχύ ρυθμό σε όλα τα θέματα προτεραιότητας. Μπορούμε να αναμένουμε μια επιστολή από την Πρόεδρο von der Leyen για να ενημερώσει τη συζήτησή μας.