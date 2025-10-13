Ο Αντόνιο Κόστα εκπροσωπεί την Ε.Ε. στην Αίγυπτο

Σήμερα θα συναντήσει τον Τραμπ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες σε μια σύνοδο κορυφής με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Δήλωση για την απελευθέρωση των ομήρων προχώρησε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή απόλυτης χαράς για αυτές τις οικογένειες. Και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Σημαίνει ότι μπορεί να γυρίσει μια σελίδα. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει», σημειώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη υποστηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο σήμερα στο Σαρμ ελ-Σέιχ θα αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία της με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ειδικότερα, παρέχοντας υποστήριξη στη διακυβέρνηση και για τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα αποτελέσουμε ενεργό δύναμη εντός της Ομάδας Παλαιστινίων Δωρητών. Και θα παρέχουμε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Γάζας», κατέληξε.

Ωστόσο, την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κόστα αποδέχτηκε την πρόσκληση του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί ως εκπρόσωπος της Ένωσης στην τελετή του Σχεδίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή.

Η πρόσκληση καταλήγει στο πρωτόκολλο, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπερτερεί τόσο του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του ύπατου εκπροσώπου όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση. O πρόεδρος του Συμβουλίου έχει αρμοδιότητες «αρχηγού κράτους» σε τρίτες χώρες, ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής έχει ρόλο «αρχηγού κυβέρνησης», δηλαδή πρόεδρος έναντι πρωθυπουργού.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου επισημαίνει ότι «το σχέδιο προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, και η Ε.Ε. είναι πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών και στη συμβολή στην εφαρμογή της».

«Βγάζουμε το καπέλο στον πρόεδρο». Αυτό είναι το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα, καθώς επιβιβαζόταν σε αεροπλάνο την Κυριακή το βράδυ για την Αίγυπτο, όπου σήμερα θα συναντήσει τον Τραμπ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες για μια σύνοδο κορυφής με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο Κόστα επαίνεσε θερμά την ηγεσία του Τραμπ, καθώς και το «ακούραστο έργο όλων των μεσολαβητών», που σήμαινε ότι «για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, υπάρχει πραγματική ελπίδα» για ειρήνη.