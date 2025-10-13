Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία, πολλοί τραυματίες [βίντεο]

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμασαν τις μονάδες άμεσης επέμβασης για τους τραυματίες.

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

Η Σλοβακική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (ZSSK) ανακοίνωσε ότι δύο τρένα express της γραμμής Gemeran (R 913 και R 914) συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί. «Τα τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές ενώνονται και μετατρέπονται σε μονή γραμμή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. «Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται», προσθέτει.