O Αντόνιο Kόστα θα εκπροσωπήσει την ΕΕ στο Σαρμ Ελ-Σέιχ

Την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κόστα αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί ως εκπρόσωπος της Ένωσης στην τελετή του Σχεδίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου επισημαίνει ότι «το σχέδιο προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, και η ΕΕ είναι πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών και στη συμβολή στην εφαρμογή της».

Όσον αφορά την ατζέντα του Προέδρου Κόστα, η αρχικά προγραμματισμένη επίσκεψη του στο Δουβλίνο και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μίχαελ Μαρτέν, θα αναβληθούν για μεταγενέστερη ημερομηνία. Η επίσκεψη θα λάμβανε χώρα στο πλαίσιο του Γύρου των Πρωτευουσών που πραγματοποίησε ο Κόστα σχετικά με την προετοιμασία για καλύτερη συνεννόηση ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 23-24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.