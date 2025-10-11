Οι πύραυλοι Τόμαχοκ στο επίκεντρο της συζήτησης Τραμπ - Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος θέλει διακαώς να αποκτήσει το Κίεβο πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς • Για «κλιμάκωση» του πολέμου έχει μιλήσει η Μόσχα.

«Συζητήσαμε για ευκαιρίες να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σελίδα του στο Facebook, μετά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και ο Ζελένσκι δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, δημοσίευμα του Axios –που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος– αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανότητα η Ουκρανία να αποκτήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Τόμαχοκ.

Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ο Ζελένκσι ζητά από τις ΗΠΑ πυραύλους τύπου Τόμαχοκ, προκειμένου να πλήξει στρατιωτικά τη Ρωσία, με την οποία η Ουκρανία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι οι Τόμαχοκ μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στο Κίεβο να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία –συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας–, με τους Ουκρανούς να υποστηρίζουν ότι αυτό θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα πάντως, με το δημοσίευμα, δεν ελήφθη κάποια απόφαση σε αυτήν την επικοινωνία που διήρκησε περίπου 30 λεπτά, και την οποία ο Ζελένσκι τη χαρακτήρισε ως «πολύ θετική και παραγωγική».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχει κατά κάποιο τρόπο λάβει μια απόφαση» σχετικά με την πώληση πυραύλων Τόμαχοκ σε χώρες του ΝΑΤΟ, προκειμένου να παραδοθούν στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι θέλει να μάθει τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ουκρανοί με τους πυραύλους, πριν τους προμηθεύσει.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι η ενδεχόμενη τροφοδοσία του Κιέβου με τους εν λόγω πυραύλους θα αποτελέσει ένα «εντελώς νέο στάδιο κλιμάκωσης» του πολέμου.

Σε κάθε περίπτωση, από τη θερμή συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην παγωμένη Αλάσκα, μέχρι τη σημερινή συζήτηση για τους Τόμαχοκ, η απόσταση είναι μεγάλη, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να διαφοροποιήσει τη στρατηγική του όσον αφορά τον ουκρανικό πόλεμο.