Πυροβολισμοί σε αγορά της Γερμανίας - Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν στην Έσση, όταν άγνωστος πυροβόλησε σε αγορά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σε πρακτορείο αθλητικών στοιχημάτων κοντά στην πλατεία της αγοράς. Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι ο δράστης διέφυγε της σύλληψης, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

