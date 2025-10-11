Αθήνα, 23°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
aeroplana
φωτογραφία αρχείου | (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Βρετανικά αεριωθούμενα πέταξαν σε 12ωρη αποστολή κοντά στα ρωσικά σύνορα

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Λίγες ημέρες μετά τις διεισδύσεις «μυστήριων» ντρόουν στον εναέριο χώρο κρατών του ΝΑΤΟ

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν σε μια 12ωρη αποστολή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ πραγματοποιώντας... περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας, με φόντο τις πρόσφατες διεισδύσεις «μυστήριων» ντρόουν στον εναέριο χώρο κρατών του ΝΑΤΟ.

«Ήταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Αυτό όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αντίληψης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα της ενότητας του ΝΑΤΟ στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τους αντιπάλους μας», πρόσθεσε ο Χίλι.

Ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης RC-135 Rivet Joint και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8A Poseidon πέταξαν από την περιοχή της Αρκτικής πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία την Πέμπτη, με τη συνδρομή ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας KC-135.

Το Λονδίνο είπε πως η επιχείρηση ακολούθησε τις διεισδύσεις στους εναέριους χώρους κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.
 

