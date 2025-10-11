Αθήνα, 24°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
maniatis
eurokinissi

«Απαράδεκτες ανακρίβειες» παραδέχεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη έφερε αλλαγές και... συγγνώμες

Στην απόσυρση της απαράδεκτης έκθεσης και στη δημοσίευση στη θέση της, απολογητικής επιστολής, προχώρησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), μετά την κατεπείγουσα ερώτηση που κατέθεσε προς την ευρωπαϊκή επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, ο αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.

Στην επιστολή του ο Οργανισμός αναγνώρισε ότι στην έκθεσή του υπήρχαν «απαράδεκτες ανακρίβειες» και «λανθασμένες πληροφορίες», όπως είχε καταγγείλει ο ευρωβουλευτής Γ. Μανιάτης στην ερώτησή του. Ο Οργανισμός μάλιστα ενημέρωσε και το Κοινό Κέντρο Ερευνών επίσης απέσυρε την εν λόγω έκθεση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ζητά συγγνώμη για τη δημοσίευση της Έκθεσης χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και υπογραμμίζει ότι δεν εκφράζει τη θέση του σχετικά με τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την εδαφική ακεραιότητα των Κρατών Μελών.

Ο Γ. Μανιάτης μετά τη δημοσίευση της απολογητικής επιστολής έκανε την ακόλουθη δήλωση στα social media:

«Με δημόσια ανάρτησή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) απολογείται, λυπάται και ζητά συγγνώμη για τις "εσφαλμένες πληροφορίες και απαράδεκτες ανακρίβειες", που περιλαμβάνονται στην μελέτη του για την προστασία των κρίσιμων ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, αναφορικά με το Τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα Κατεχόμενα. Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησής μας προς την Κάγια Κάλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης, έφερε το επιθυμητό για την πατρίδα αποτέλεσμα».

