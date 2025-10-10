Χάος στη Γαλλία: Η αντιπολίτευση αγανακτεί - Ο Μακρόν μιλά για νέο πρωθυπουργό

Επιστρέφοντας από τη συνάντηση στο Ελιζέ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τους ηγέτες των κομμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος «Ορίζοντες» Εντουάρ Φιλίπ συγκάλεσε το πολιτικό γραφείο του κόμματος το βράδυ της Παρασκευής. Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση του αρχηγού του κράτους να αναβληθεί η εφαρμογή του ορίου ηλικίας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ως εκ τούτου, το κόμμα του δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη μελλοντική κυβέρνηση, ακόμη και αν επικεφαλής της είναι ξανά ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ή κάποια άλλη προσωπικότητα από το «στρατόπεδο» του Μακρόν. Αυτό προμηνύει μια πιθανή ρήξη για το κόμμα του Φιλίπ, το οποίο είναι μέλος του προεδρικού συνασπισμού από τη δημιουργία του το 2021. «Το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, θα δούμε. Εξαρτάται από τις συζητήσεις που θα ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός», εξήγησαν συνεργάτες του στη Le Figaro. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον εκπρόσωπο του κόμματος Αρνό Περικαρ: ανάλογα με τις παραχωρήσεις που θα γίνουν προς την Αριστερά, «δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση. Υπάρχει ευρεία συναίνεση στο πολιτικό γραφείο γύρω από την υποστήριξη χωρίς συμμετοχή. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός». Στην υπό παραίτηση κυβέρνηση, το κόμμα «Ορίζοντες» έχει μια υπουργό, τη Ναγιμά Μουτσού, υπεύθυνη για τον Μετασχηματισμό και τη Δημόσια Διοίκηση.

Αντίστοιχη εικόνα και στο άλλο πολιτικό ημισφαίριο μετά τα όσα δήλωσαν, εξερχόμενοι από τη συνάντησή τους με τον Μακρόν, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της Αριστεράς. Κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους. Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί. Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας «δεν είναι έτοιμος» να επιλέξει νέο πρωθυπουργό από την Αριστερά και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την επόμενη κυβέρνηση. «Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν φοβόμαστε» είπε ο Φορ στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση του προέδρου με τους ηγέτες των κομμάτων. Σύμφωνα με τον Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με την οποία θα αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα.

Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT Λοράν Πανιφού δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τον Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών, μετά τη συνάντηση που είχε στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων. Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή την Αριστερά. Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.

Ο Μακρόν έκανε σήμερα συνάντηση με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των προοδευτικών κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Ο Μακρόν, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά του, διέρρευσε ότι ενδέχετο να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού την Παρασκευή μέχρι και τις 21.00 ώρα Ελλάδας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες. Άλλη μια πτώση της κυβέρνησης θα αύξαινε την πιθανότητα να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ένα σενάριο που πιστεύεται ότι θα ωφελούσε κατά κύριο λόγο την ακροδεξιά. Από την πλευρά της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας διευκρινίστηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος προσκάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.