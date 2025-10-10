Η φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει στα Δυτικά Βαλκάνια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ταξιδέψει στα δυτικά Βαλκάνια την Κυριακή. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να επαναληφθεί η υποστήριξη της Ε.Ε. στην πορεία ένταξης της περιοχής στην Ε.Ε. και στη σταδιακή πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά, και να συζητηθεί το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ε.Ε. ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια για την περίοδο 2024-2027.

Το πρωί της Δευτέρας, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αλβανίας, Bajram Begaj, καθώς και με τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της χώρας, στα Τίρανα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, θα εκφωνήσει ομιλία στο περιφερειακό συνέδριο επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, πριν ταξιδέψει στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Στο Τίβατ, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου, Jakov Milatović, και με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, Milojko Spajić. Την Τρίτη, ενώ βρίσκεται ακόμα στο Τίβατ, θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία στο συνέδριο επενδύσεων του Μαυροβουνίου, πριν κατευθυνθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η πρόεδρος θα επισκεφθεί το μνημείο της Σρεμπρένιτσα και θα συμμετάσχει στο Σεράγεβο σε συνάντηση με τα μέλη της Τρίο της προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με την πρόεδρο του υπουργικού Συμβουλίου, Borjana Krišto.

Το πρωί της Τετάρτης, η πρόεδρος von der Leyen θα βρίσκεται στη Σερβία. Θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σερβίας, Đuro Macut, και στη συνέχεια με τον πρόεδρο Aleksandar Vučić.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η πρόεδρος von der Leyen θα μεταβεί στην Πρίστινα, όπου θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου, Vjosa Osmani-Sadriu, και αργότερα με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Albin Kurti.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η πρόεδρος θα μεταβεί στα Σκόπια. Θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Hristijan Mickoski, με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Gordana Siljanovska-Davkova, και με την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Afrim Gashi, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της στην περιοχή.