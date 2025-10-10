Η Κοπεγχάγη αγοράζει 16 νέα αμερικανικά μαχητικά F-35

H Δανία θα αγοράσει 16 νέα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 προκειμένου να ενισχύσει το αμυντικό σύστημά της, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, δύο εβδομάδες μετά τη διείσδυση στο εναέριο χώρο της μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης.
«Καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία για να αποκτήσουμε επιπλέον 16 μαχητικά αεροσκάφη F-35, (…) ώστε να διαθέτουμε περισσότερα μαχητικά επιχειρησιακής ικανότητας στο μέλλον», δήλωσε ο Τρολς Λουντ Πούλσεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Το ύψος αυτής της αγοράς, με την οποία θα αυξηθεί σε 43 ο αριθμός των F-35 του δανέζικου στόλου, ανέρχεται σε 29 δισεκατομμύρια κορόνες (3,88 δισεκατομμύρια ευρώ).
«Με την περαιτέρω αγορά μαχητικών F-35, η μαχητική ικανότητά μας ενισχύεται σημαντικά, αυτό θα συμβάλλει απευθείας στη δύναμη αποτροπής και συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ», επισήμανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Δανίας Μίκαελ Χιλντγκαάρντ.
Η Δανία θα αποκτήσει επίσης εξοπλισμούς για τη μάχη κατά των διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έναντι περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών (281 εκατομμύρια ευρώ).
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας