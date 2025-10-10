«Στο σκοτάδι» βύθισε το Κίεβο η Ρωσία - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες από τις επιθέσεις

Επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας από τη Ρωσία άφησαν έναν νεκρό και 20 τραυματίες, την ώρα που το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την πρόθεσή της να συνεχίσει τον διάλογο.

Συνεχίζεται η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και μάλιστα αυτή κλιμακώνεται. Σύμφωνα με τον Guardian, το ξημέρωμα της Παρασκευής, η Ρωσία πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση στο Κίεβο με χρήση 465 drones και 32 πυραύλους (κατά δήλωση της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας). Η επίθεση άφησε έναν νεκρό και τουλάχιστον 20 τραυματίες στο Κίεβο βυθίζοντας την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο σκοτάδι.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε από τη πλευρά της ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της κατέρριψαν 405 από τα 465 dronea και 15 από τους 32 πυραύλους αντίστοιχα.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβέσουν φλεγόμενα πολυκατοικία.

A major Russian attack on central Kyiv triggered a fire in a high-rise apartment building and targeted energy sites, cutting power to parts of the capital, officials said https://t.co/a7Gvlt6Br0 pic.twitter.com/EPUazx3uC7 — Reuters (@Reuters) October 10, 2025

Στο κέντρο του Κιέβου, οι διασώστες έβγαλαν περισσότερους από 20 ανθρώπους από μια πολυκατοικία 17 ορόφων, καθώς οι φλόγες κατέστρεφαν τον έκτο και τον έβδομο όροφο. Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο, σύμφωνα με τις αρχές. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, ένα επτάχρονο παιδί σκοτώθηκε σε ρωσικές επιθέσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν. Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως «κυνική και υπολογισμένη».

«Ακριβώς οι πολιτικές και ενεργειακές υποδομές είναι ο κύριος στόχος των ρωσικών επιθέσεων εν όψει της περιόδου θέρμανσης», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, ζητώντας περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους του Κιέβου. «Αυτό που χρειάζεται δεν είναι επιφανειακές ενέργειες, αλλά αποφασιστική δράση – από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την G7 – για την παράδοση συστημάτων αεροπορικής άμυνας και την επιβολή κυρώσεων».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Μόσχα επιδιώκει να «δημιουργήσει χάος και να ασκήσει ψυχολογική πίεση» καταστρέφοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και σιδηροδρόμους. Η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της υπέστησαν σημαντικές ζημιές κατά την επίθεση, αλλά δεν έδωσε αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν στοχεύσει «κρίσιμες υποδομές» και ότι θραύσματα από τα καταρριφθέντα drones χτύπησαν διάφορα μέρη της πόλης.

Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των σιδηροδρομικών συστημάτων της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, κλιμακώνοντας τις βομβιστικές επιθέσεις που πραγματοποίησε τους τρεις προηγούμενους χειμώνες, οι οποίες άφησαν τον πληθυσμό χωρίς θέρμανση σε συνθήκες παγετού.

Προτρέποντας τους κατοίκους του Κιέβου να παραμείνουν στα καταφύγια, η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε: «Η πρωτεύουσα της χώρας δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση από εχθρικά drone».

Η πρωθυπουργός, Γιούλια Σβιρίντενκο, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν από τις πιο σφοδρές συγκεντρωμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από την έναρξη του πολέμου και ανέφερε σημαντικές ζημιές.

Περίπου 28.000 οικογένειες στην περιοχή του Κιέβου παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μύκολα Καλάσνικ. «Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας θα αρχίσουν να αποσαφηνίζουν τις συνέπειες της επίθεσης και να διεξάγουν εργασίες αποκατάστασης», δήλωσε.

Επίσης, η Ρωσία βομβάρδισε τη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια με τουλάχιστον επτά επιθέσεις με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας ένα επτάχρονο παιδί και τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις φέτος έχουν ήδη επιβαρύνει την υποδομή φυσικού αερίου της Ουκρανίας και ότι περισσότερες επιθέσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη χώρα του να αυξήσει τις εισαγωγές.

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος στρατηγός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπληξε τη ρωσική επικράτεια 70 φορές τον περασμένο μήνα.

«Καταστρέφουμε την παραγωγή καυσίμων και λιπαντικών, εκρηκτικών κι άλλων στοιχείων του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στην επιτιθέμενη χώρα», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Ιδιαιτέρως, η διύλιση πετρελαίου στη Ρωσία μειώθηκε κατά 21%», πρόσθεσε.