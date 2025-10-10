Νέα υποχώρηση στους στόχους για το κλίμα

Εκβιάζοντας ότι θα συμμαχήσει με την Ακροδεξιά, η ευρω-Δεξιά έσυρε τους Σοσιαλιστές σε συμβιβασμό δραστικής περικοπής στους ελάχιστους περιβαλλοντικούς κανόνες που οφείλουν να ακολουθούν η εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Νερό στο κρασί τους έβαλαν οι Σοσιαλιστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους κλιματικούς στόχους. Η ηγεσία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αποφάσισε να κάνει πίσω υπό την πίεση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο απείλησε να συνεργαστεί με την Ακροδεξιά για να προωθήσει σαρωτικές περικοπές στους πράσινους κανόνες της Ε.Ε.

Υστερα από μια μέρα γεμάτη διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο, το ΕΛΚ, οι Φιλελεύθεροι και οι Σοσιαλιστές κατέληξαν τελικά το βράδυ της Τετάρτης σε συμφωνία σχετικά με το πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει ο περιορισμός των πράσινων κανόνων για τις επιχειρήσεις. Οι πολιτικές ομάδες διαφωνούν εδώ και μήνες για τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το πακέτο απλοποίησης των περιβαλλοντικών κανόνων που έχει φέρει η Κομισιόν, το οποίο είναι, με λίγα λόγια, το σχέδιο της Επιτροπής να μειώσει τη γραφειοκρατία για τις εταιρείες.

Οι συνομιλίες, τις οποίες διηύθυνε το ΕΛΚ, δεν πήγαν καλά. Πιστό στην παράδοση, το ΕΛΚ χρησιμοποίησε την αγαπημένη του τακτική πίεσης: απείλησε ότι θα σχηματίσει πλειοψηφία με την Ακρα Δεξιά για να αναγκάσει τους εταίρους του συνασπισμού του να συμμορφωθούν, αυτή τη φορά στο πόσο θα αποδυναμώσει τους κανόνες της Ε.Ε. για την αναφορά βιωσιμότητας και τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Οι Σοσιαλιστές έλαβαν αυτήν την απόφαση με υπευθυνότητα και ενότητα. Αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή μας, αλλά η εναλλακτική λύση ήταν μια χειρότερη συμφωνία του ΕΛΚ με την Ακροδεξιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιράτσε Γκαρσία, Ανδρέα Μαθέιρας. Η κίνηση αυτή ώθησε την ευρωβουλεύτρια των Σοσιαλιστών Λάρα Βόλτερς, η οποία είχε ηγηθεί του φακέλου για την ομάδα της, να παραιτηθεί. «Τα τελευταία πέντε χρόνια έδωσα ό,τι μπορούσα σε έναν αγώνα για υπεύθυνες εταιρείες που σέβονται τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι ενάντια στην αδικία και για τις αξίες που είναι κοντά στην καρδιά μου», είπε. Αλλά οι τρέχουσες συνθήκες κατέστησαν τη θέση της ως σκιώδους εισηγήτριας για τον φάκελο αβάσιμη, είπε.

Είναι μια ξεκάθαρη νίκη για το ΕΛΚ, το οποίο μόλις την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους ότι θα ψήφιζε με την Ακροδεξιά εκτός αν υποχωρούσαν.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζητούσε από τον Ισπανό πρωθυπουργό να πιέσει τους Σοσιαλιστές στο Ευρωκοινοβούλιο -που ηγούνται από τους Ισπανούς- να δεχτούν τη μείωση της γραφειοκρατίας. Και ο Σάντσες εξυπηρέτησε πρόθυμα.