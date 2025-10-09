Αυστηρότερη ποινή στον μοναδικό άνδρα που άσκησε έφεση στην ιστορική δίκη Πελικό

«Το 2025 δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι επειδή δεν είπε τίποτα, αυτό σημαίνει ότι συμφώνησε. Γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης ανήκει σε μια άλλη εποχή!», δήλωσε ο εισαγγελέας • Αμφισβήτησε την πρωτόδικη απόφαση και τελικά καταδικάστηκε ξανά κι αυστηρότερα

Ακόμη πιο βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για τον μοναδικό άνδρα που αμφισβήτησε την καταδίκη του για τον βιασμό της Τζιζέλ Πελικό, καθώς τη Πέμπτη γαλλικό εφετείο επέβαλε αυστηρότερη ποινή 10 ετών.

Ο Χουσαμεντίν Ντογκάν, ο 44χρονος εργάτης, είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης στην πρωτόδικη διαδικασία για επίθεση με ναρκωτικά και βιασμό. Ο δικηγόρος Ζαν-Μάρκ Νταριγκάντ, δήλωσε ότι ο Ντογκάν δεν θα ασκήσει ξανά έφεση. «Είναι πολύ κουρασμένος και αποδέχεται την απόφαση», είπε ο δικηγόρος. «Το επιπλέον έτος είναι περισσότερο συμβολικό παρά οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Οι 50 άλλοι άνδρες που καταδικάστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο δεν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης, σε μία δίκη ιστορικό ορόσημο κατά της έμφυλης βίας. Μεταξύ των καταδικασθέντων ήταν και ο Ντομινίκ Πελικό, πρώην σύζυγος της Ζιζέλ.

Ο Ντογκάν δικάστηκε με την κατηγορία του βιασμού χορηγώντας ουσίες στο θύμα που επηρεάζουν την κρίση ή τον αυτοέλεγχο — ένα αδίκημα που τιμωρείται με έως και 20 χρόνια φυλάκισης. Ο εισαγγελέας στην έφεση ζήτησε ποινή 12 ετών, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης από το δικαστήριο της Νιμ, στη νότια Γαλλία.

«Το 2025, δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι επειδή δεν είπε τίποτα, αυτό σημαίνει ότι συμφώνησε. Γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης ανήκει σε μια άλλη εποχή!», δήλωσε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Ο Ντογκάν αρνήθηκε ότι είχε την πρόθεση να βιάσει την Πελικό και ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε από τον Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, που ήταν η μέγιστη δυνατή ποινή.

Οι ποινές για τους άλλους καταδικασθέντες άνδρες κυμαίνονταν από τρία έως 15 χρόνια φυλάκισης. Ένας από αυτούς καταδικάστηκε για τη χορήγηση ναρκωτικών και τον βιασμό της ίδιας του της συζύγου με τη βοήθεια του Ντομινίκ Πελικό.

Η δίκη προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον μετά την αντίθεση της Ζιζέλ Πελικό σε κλειστή ακροαματική διαδικασία, αίτημα που υπέβαλαν αρκετοί από τους κατηγορούμενους. Το θάρρος της ενέπνευσε ακτιβιστές κατά της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, ενώ η συγκλονιστική υπόθεση προκάλεσε αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο η Γαλλία αντιμετωπίζει το ποινικό αδίκημα του βιασμού.

Τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η αστική δίκη στην πόλη Αβινιόν της νότιας Γαλλίας για τον καθορισμό των αποζημιώσεων που οφείλονται στην Πελικό και την οικογένειά της, οι οποίες θα καταβληθούν από κοινού από τους καταδικασθέντες.