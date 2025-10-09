Απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα στο Βέλγιο, λένε οι αρχές

Τέσσερις έρευνες σε σπίτια πραγματοποιήθηκαν το πρωί στην Αμβέρσα του Βελγίου από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία της Αμβέρσας, με τη συνεργασία του DOVO, των ειδικών μονάδων της ομοσπονδιακής αστυνομίας (DSU) και της ομοσπονδιακής μονάδας σκύλων της αστυνομίας με τους σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών, υπό την καθοδήγηση του ανακριτή που ειδικεύεται σε θέματα τρομοκρατίας στην Αμβέρσα.

Τρεις νεαροί ενήλικες (γεννημένοι το 2001, το 2002 και το 2007, όλοι κάτοικοι Αμβέρσας) συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές της χώρας, οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας έρευνας, μεταξύ άλλων, για απόπειρα δολοφονίας από τρομοκρατική οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόθεση ήταν να πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από τζιχαντιστές με στόχο πολιτικούς. Κατά τη διάρκεια της έρευνας σε σπίτι, βρέθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων, ο οποίος έχει έντονες ομοιότητες με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED), αλλά δεν ήταν ακόμη σε λειτουργία. Βρέθηκε επίσης μια σακούλα με χαλύβδινες σφαίρες.

Ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής βρέθηκε στο σπίτι ενός δεύτερου υπόπτου, ο οποίος πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή εξαρτημάτων της επίθεσης. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η πρόθεση ήταν να κατασκευαστεί ένα drone για την προσάρτηση φορτίου.

Δύο ύποπτοι ανακρίνονται αυτή τη στιγμή από την ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία της Αμβέρσας. Θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή αύριο, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα συλληφθούν. Ο τρίτος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούν να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνεχιζόμενη έρευνα, λένε οι αρχές.

Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή για τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η αστυνομία και η δικαστική εξουσία έχουν πάντα επαρκή ικανότητα να εγγυηθούν την ασφάλεια.

Εντός του 2025 έχουν ήδη ξεκινήσει περίπου 80 νέες έρευνες για τρομοκρατία στο τμήμα τρομοκρατίας της ομοσπονδιακής εισαγγελίας. Αυτός ο αριθμός είναι ήδη μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό σχετικών υποθέσεων του 2024. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι υποθέσεις τρομοκρατίας που αφορούν ανηλίκους και τις οποίες χειρίζονται οι εισαγγελίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.