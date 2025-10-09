Δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα ο Μπελέρης για το «μπλόκο» στο απόσπασμα για τα Τέμπη

Ο Φρέντυ Μπελέρης εξηγώντας την καταψήφιση του θέματος των Τεμπών, στην έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, έκανε λόγο για μικροπολιτική και σκοπιμότητες

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντυ Μπελέρης, προσπάθησε να... δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα κατά την εισήγησή του για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του ευρωκοινοβουλίου και το γεγονός πως δεν ενσωμάτωσαν καμία αναφορά για τα Τέμπη και τη κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα παρά το αίτημα των συγγενών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

«Είναι ένα κείμενο που ενώνει όλες τις πολιτικές ομάδες. Είναι λυπηρό που κάποιοι συνάδελφοι, βρήκαν για άλλη μία φορά την ευκαιρία για μικροπολιτική και σκοπιμότητες. Η ευαισθησία για την ανθρώπινη ζωή δεν είναι μονοπώλιο κανενός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ σημείωσε πως «από την αρχή της διαδικασίας, επιδιώξαμε τη συναίνεση και εργαστήκαμε με πνεύμα συνεργασίας, ώστε να βρούμε κοινούς τόπους με όλες τις πολιτικές ομάδες».

Εν συνεχεία, είπε πως «θεωρώ απαράδεκτο, ένα τόσο ευαίσθητο θέμα να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η υπόθεση αυτή έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Κάθε πολιτική παρέμβαση όχι μόνο δεν βοηθάει τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά την περιπλέκει».

«Θέλω να υπογραμμίσω, τέλος, ότι ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών δεν είναι να διχάζει, αλλά να ενώνει· να αποτελεί χώρο διαλόγου, δημοκρατικής συμμετοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Το απόσπασμα της τροπολογίας που καταψήφισε το ΕΛΚ και η ΝΔ:

«Υπενθυμίζει τις αναφορές που υποβλήθηκαν σε σχέση με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στην Ελλάδα, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των υποδομών, την ευθύνη των δημοσίων λειτουργών και των μελών της κυβέρνησης στις μεταφορές, το κράτος δικαίου και την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων· Καλεί την Κομισιόν και τις εθνικές αρχές να αξιολογήσουν τις συστημικές ανεπάρκειες στην εποπτεία των σιδηροδρόμων και στην ορθή κατανομή των πόρων της ΕΕ, να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στις έρευνες και να ενισχύσουν τα πρότυπα ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· Ζητεί τη συμπερίληψη των απόψεων που εκφράζουν οι καταθέσαντες την Αναφορά στις πολιτικές συζητήσεις για τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υποδομές, την προστασία των πληροφοριοδοτών και τη λογοδοσία στη διακυβέρνηση των μεταφορών».

Αντιδράσεις και από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Ο σκιώδης εισηγητής του LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, τόνισε ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν αποτελεί απλώς μια εθνική πληγή, αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ευθύνης. «Μέσα από τη φωνή των συγγενών των θυμάτων», ανέφερε, «φάνηκε ξεκάθαρα πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη ευρωπαϊκών θεσμών που δίνουν χώρο και αξιοπρέπεια σε όσους ζητούν δικαιοσύνη».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη της Δικαιοσύνης, αν οι προσπάθειες των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών για δικαιοσύνη μένουν εκτός του ευρωπαϊκού διαλόγου» υπογράμμισε μετά την ψηφοφορία. «Η μάχη για την αλήθεια συνεχίζεται – μέσα και έξω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν μόνο ένα πράγμα: δικαιοσύνη και αλήθεια. Και αυτό το αίτημα δεν θα σταματήσουμε να το υπηρετούμε μέχρι να γίνει πράξη», πρόσθεσε.

Από τη πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος σημείωσε στην ομιλία του τα εξής:

«Η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών ανησυχεί να μη χαθεί η δήθεν «εμπιστοσύνη των πολιτών» στην ΕΕ. Όμως, οι αναφορές που κατατίθενται στην ευρωβουλή και προβάλλουν λαϊκά αιτήματα και διεκδικήσεις, έρχονται αντιμέτωπες με χρονοβόρες και αδιέξοδες διαδικασίες που στόχο έχουν να καλλιεργήσουν ψεύτικες προσδοκίες επίλυσης προβλημάτων.

»Εξάλλου, τα προβλήματα αυτά είναι εξαιτίας των κανονισμών-οδηγιών της ΕΕ, κι όχι της παραβίασής τους. Όπως με το έγκλημα των Τεμπών. Η αναφορά των συγγενών, μετά την αρχική συζήτηση, είναι για ενάμιση χρόνο παγωμένη. Ενώ υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, ένας πατέρας έκανε 25 μέρες απεργία πείνας ζητώντας να μάθει τι έγινε στο γιο του.

»Ζητήσαμε να ανοίξει κατεπειγόντως η αναφορά. Τι έκανε η PETI; Προγραμματίζει επίσκεψη στην Ελλάδα σε... ένα χρόνο, ζήσε Μάη μου δηλαδή. Κλείνει επομένως το μάτι στην κυβέρνηση της ΝΔ, διαιωνίζει τη συγκάλυψη, το συνένοχο ρόλο ΕΕ-Ευρωκοινοβουλίου σε αυτήν και των άλλων κομμάτων που τον εξωραΐζουν. Καλλιεργείτε την αυταπάτη ότι οι εργαζόμενοι θα βρουν το δίκιο τους εδώ μέσα. Όμως, ικανοποίηση των εργατικών-λαϊκών διεκδικήσεων, δικαίωση για τα θύματα των Τεμπών, πρέπει να δώσουν τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και ο λαός με σκληρούς αγώνες κόντρα στην ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά της.»