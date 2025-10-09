Οι «κοριοί» του Όρμπαν απείλησαν τις Βρυξέλλες

Η ουγγρική υπηρεσία πληροφορίων κατάφερε να προσεγγίσει με επιτυχία ευρωπαίο αξιωματούχο για να αποκομίσει πληροφορίες, την περίοδο που πρέσβης της Ουγγαρίας ήταν ο Όλιβερ Βάρχελι

Η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μεταξύ 2012-18 ώστε «να ενημερώνεται εκ των προτέρων για κάθε μέτρο που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντά της», σύμφωνα με μια δημοσιογραφική έρευνα που δόθηκε τη Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Μια κοινή έρευνα του γερμανικού Der Spiegel, της βελγικής εφημερίδας De Tijd, του ουγγρικού Direkt36 και άλλων μέσων ενημέρωσης ανέφερε ότι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών της Ουγγαρίας, μεταμφιεσμένοι σε διπλωμάτες, προσπάθησαν να διεισδύσουν στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., ενώ ο Ολιβέρ Βάρχελι (νυν ευρωπαίος επίτροπος) ήταν πρέσβης.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, ένας πράκτορας, ο οποίος δεν ταυτοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, ήταν τοποθετημένος στις Βρυξέλλες μεταξύ 2015 και 2017 ως διπλωμάτης που εργαζόταν στο τμήμα πολιτικής συνοχής της ουγγρικής πρεσβείας, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασαν τα μέσα ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, ο φερόμενος διπλωμάτης εργαζόταν για την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ουγγαρίας, Információs Hivatal (IH), καλλιεργώντας επαφές εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών της Ε.Ε.

Τα συμμετέχοντα στην έρευνα μέσα ενημέρωσης προσθέτουν ότι σύμφωνα με μαρτυρία του, ένας ανώτερος αξιωματούχος των Βρυξελλών συναντούσε τον πράκτορα κάθε λίγους μήνες για «φιλικές συζητήσεις», αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι ο Ούγγρος ήταν κατάσκοπος που αναζητούσε «οποιοδήποτε είδος κουτσομπολιού» για την Επιτροπή.

Οι συναντήσεις, που συνήθως γίνονταν σε ένα πάρκο των Βρυξελλών, κατέληξαν τελικά στη σύνταξη ενός εγγράφου από τον πράκτορα που θα καθιστούσε τον αξιωματούχο της Επιτροπής «μυστικό πράκτορα» της ουγγρικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών παρ' ότι θα συνέχιζε να εργάζεται εντός της Επιτροπής. Ο αξιωματούχος δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπέγραψε το έγγραφο και ότι ο πράκτορας τού πρόσφερε ακόμη και χρήματα για πληροφορίες, τα οποία αρνήθηκε. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν την κατάθεση του αξιωματούχου. Το Direkt36, που δηλώνει ότι αγνοεί αν η δράση αυτή στέφθηκε από επιτυχία ή όχι, υποστηρίζει ότι περιήλθε σε γνώση των ηγετών της Ε.Ε.

Οργισμένη αντίδραση από τη Κομισιόν

Η Κομισιόν από τη πλευρά της ανακοίνωσε τη Πέμπτη ότι πρόκειται να διερευνήσει τις παραπάνω αναφορές.

Στην συνέντευξη Τύπου της ευρωπαϊκής επιτροπής την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος Μπαλάζ Ουϊβάρι δήλωσε: «Η Επιτροπή, ως συνήθως, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τέτοιες καταγγελίες και παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία των υπαλλήλων και των δικτύων της Επιτροπής από παράνομη κατασκοπεία» και πρόσθεσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συστήσει μια εσωτερική ομάδα για να εξετάσει αυτές τις καταγγελίες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για επιχειρησιακούς λόγους.

Η επικεφαλής εκπρόσωπος της επιτροπής Πάουλα Πίνιο πρόσθεσε ότι η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ενημερωθεί για τις αναφορές. Τόσο οι εκπρόσωποι του επιτρόπου Υγείας Ολιβέρ Βάρχελι, όσο και η ουγγρική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα του Politico για σχόλια επί του ζητήματος.