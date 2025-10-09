«Πέφτει» ο Μακρόν στα μάτια των Γάλλων

Η δημοτικότητα του Μακρόν και του συνασπισμού υποχωρεί συνεχώς, την ώρα που οι Γάλλοι περιμένουν να ακούσουν τις αποφάσεις για τη συνέχεια της προσπάθειάς του στη συγκρότηση σταθερούς κυβέρνησης.

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται το Ελιζέ, καθώς η δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αλλά και του συνασπισμού που τον υποστηρίζει, συρρικνώνεται την ώρα που οι πολίτες περιμένουν το όνομα του νέου πρωθυπουργού που ο Μακρόν θα ανακοινώσει, το αργότερο, το βράδυ της Παρασκευής, όπως δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Σεμπαστιέν Λεκορνί. Την παραπάνω πρωτοβουλία επιβεβαίωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Ουρόρ Μπεργκέ, σε ραδιοφωνικό σταθμό της Γαλλίας, το πρωί της Πέμπτης.

Η δημοσκοπική συρρίκνωσή του καταγράφεται σε έρευνες τις οποίες δημοσιεύουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe για την εφημερίδα LES ÉCHOS, μόνο το 14% των Γάλλων εμπιστεύεται τον Γάλλο πρόεδρο για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας, που σημαίνει πτώση 3 μονάδων σε έναν μήνα (από 17% στη προηγούμενη μέτρηση). Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κατάρρευση, με 7 μονάδες χαμένες σε διάστημα δύο μηνών και 13 από τον Μάρτιο του 2025, αναφέρει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι με ποσοστό εμπιστοσύνης στο 14%, ο Εμανουέλ Μακρόν σπάει το ρεκόρ της χαμηλής δημοτικότητάς που είχε σημειώσει τον προηγούμενο μήνα, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ του Φρανσουά Ολάντ, τον Νοέμβριο του 2016.

Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βλέπει τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται εντυπωσιακά. Ενώ κατατάσσονταν στην 18η θέση ανάμεσα σε 30 πολιτικά πρόσωπα στη μηνιαία μέτρηση της Elabe πριν από τον διορισμό του στο πρωθυπουργικό μέγαρο στις 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα βρίσκεται στην 7η θέση στις προτιμήσεις των Γάλλων για πολιτικά πρόσωπα, με 28% θετικές γνώμες (+11 μονάδες). Στην 1η θέση βρίσκεται ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά (39%), ενώ ακολουθούν οι τέως πρωθυπουργοί επί προεδρίας Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ (35%) και Γκαμπριέλ Αττάλ (33%).

Άλλωστε, στην Le Figaro δημοσιεύτηκε άρθρο σχετικό με τις προεδρικές κάλπες του 2027 και σε αυτό αναφέρεται ότι περισσότερο από ενάμιση χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί στις προθέσεις ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό μεταξύ 34% και 35%, ενώ το κεντρώο μπλοκ, που κατά βάση στηρίζει τον Γάλλο πρόεδρο, καταρρέει και βρίσκεται στήθος με στήθος με την Αριστερά για μια θέση στον δεύτερο γύρο.

Ειδικότερα, δημοσκόπηση της εταιρείας Toluna Harris Interactive για τον τηλεοπτικό σταθμό RTL δείχνει ότι, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (με επικεφαλής είτε τον Ζορντάν Μπαρντελά είτε τη Μαρίν Λεπέν) βρίσκεται σταθερά πρώτος στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο. Και αυτό, ανεξάρτητα από τους αντιπάλους του, δηλαδή τους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ (12% στις προθέσεις ψήφου) ή Εντουάρ Φιλίπ (μεταξύ 15% και 16%, ενώ πριν από το καλοκαίρι ξεπερνούσε το 20%).

Ο Εθνικός Συναγερμός θα έφτανε το 35% σε περίπτωση υποψηφιότητας του Ζορντάν Μπαρντελά, δηλαδή σχεδόν 12 μονάδες περισσότερο από το ποσοστό του Εθνικού Συναγερμού στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022. Η Μαρίν Λεπέν κυριαρχεί επίσης με 34%. Σημειώνεται ότι η καταδίκη της προς το παρόν την εμποδίζει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Στην Αριστερά, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, με την Ανυπότακτη Γαλλία, συγκεντρώνει 14% στις προθέσεις ψήφου, ανεξαρτήτως σεναρίου. Ο προσκείμενος στους Σοσιαλιστές Ραφαέλ Γκλικσμάν θα συγκέντρωνε επίσης 14% αν ο υποψήφιος του κεντρώου μπλοκ ήταν ο Γκαμπριέλ Ατάλ και 12% απέναντι στον Εντουάρ Φιλίπ.

Τέλος σε περίπτωση διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, ο Εθνικός Συναγερμός θα ερχόταν πρώτος στις προθέσεις ψήφου στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της OpinionWay για τον τηλεοπτικό σταθμό CNEWS. Όπως και στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών του 2024, ο Εθνικός Συναγερμός θα επικρατούσε σε όλα τα σενάρια, συγκεντρώνοντας μεταξύ 33% και 34%, ακόμη και στην περίπτωση που θα είχε απέναντί του ένα ενιαίο μέτωπο όλων των αριστερών κομμάτων, που τότε αυτό θα έφτανε το 24%.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία δεν έχει κυβέρνηση από τη Δευτέρα, καθώς ο Σεμπαστιέν Λεκορνί παραιτήθηκε από το αξίωμά του, μόλις 14 ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης, η οποία προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις καθώς τα περισσότερα μέλη της θήτευσαν και στη προηγούμενη βραχύβια κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ακολούθησε μια 48ωρη σειρά διαπραγματεύσεων με Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές και Πράσινους, όμως δεν κατάφεραν να βγάλουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Συνεπώς, ο Μακρόν θα αποφασίσει έως αύριο Παρασκευή έναν νέο εντολοδόχο πρωθυπουργό ο οποίος θα συνεχίσει να βγάλει.