Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
Απορρίφθηκαν οι δυο προτάσεις μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν

ΕΥΡΩΠΗ
Μαρία Ψαρά
Όπως ήταν αναμενόμενο...

Σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο απέρριψε δύο προτάσεις μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρώτη πρόταση, που κατέθεσε η ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με 179 ψήφους υπέρ, 378 κατά και 37 αποχές.

Η δεύτερη πρόταση, που κατέθεσε η ομάδα της Αριστεράς, απορρίφθηκε με 133 ψήφους υπέρ, 383 κατά και 78 αποχές.

Των ψηφοφοριών προηγήθηκε συζήτηση στην ολομέλεια με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί στον Πρόεδρο από το ένα δέκατο των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, δηλαδή από τους 72 βουλευτές που απαρτίζουν σήμερα το Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία πρέπει να διεξαχθεί με ονομαστική κλήση και απαιτεί πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, για να εγκριθεί.

