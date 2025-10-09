Οργισμένος ο Βούτσιτς με την Τουρκία για την πώληση όπλων στο Κόσοβο

Φανερά εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Σερβίας με την Τουρκία και την απόφασή της να στείλει όπλα στο Κόσοβο, κατηγορώντας την για παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και για αποσταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων.

«Είμαι φρικαρησμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και την κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τον συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινα», δήλωσε ο Βούτσιτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

«Είναι πλέον απολύτως ξεκάθαρο ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ονειρεύεται ξανά την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε πολύ καλά το μήνυμα!» πρόσθεσε.

Ενώ ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 1998 απαγορεύει την πώληση ή την προμήθεια όπλων στο Κόσοβο, ένα επόμενο ψήφισμα, το 1244 του 1999, αφήνει ένα ανοιχτό «παραθυράκι» για αποστολή όπλων.

Το Βελιγράδι και η Άγκυρα διατηρούν πολύπλοκες σχέσεις, με οικονομική συνεργασία αλλά και έντονες ιστορικές και πολιτικές εντάσεις. Η Τουρκία παραμένει ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Κοσόβου και ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του το 2008.

Οι δηλώσεις του Βούτσιτς έρχονται μετά από προηγούμενες κατηγορίες εναντίον της Αλβανίας και της Κροατίας ότι τροφοδοτούν μια «κούρσα εξοπλισμών» στην περιοχή, ύστερα από την υπογραφή κοινής δήλωσης αμυντικής συνεργασίας με το Κόσοβο τον Μάρτιο.

Οι τελευταίες κατηγορίες διατυπώνονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στο βόρειο Κόσοβο, όπου τα τελευταία χρόνια σημειώνονται σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των σερβικών κοινοτήτων και των δυνάμεων ασφαλείας του Κοσόβου, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια.

Η Άγκυρα δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στις δηλώσεις του Βούτσιτς, ωστόσο Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν υπερασπιστεί τη στρατιωτική συνεργασία τους με την Πρίστινα ως μέρος των προσπαθειών ενίσχυσης της περιφερειακής αμυντικής ικανότητας.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο Κοσοβάρος ομόλογός του, Εγιούπ Μακεντόντσι, υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία-πλαίσιο στην Άγκυρα, επεκτείνοντας τη συνεργασία στους τομείς των πωλήσεων όπλων, των κοινών ασκήσεων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης.