Αυτοκτόνησε 71χρονος στο Μιλάνο όταν τον πετούσαν έξω από το σπίτι του

Τραγική κατάληξη είχε έξωση ηλικιωμένου που έλαβε χώρα σήμερα στο Μιλάνο της Ιταλίας.
Όπως έγινε γνωστό, μόλις χτύπησε το κουδούνι ο δικαστικός κλητήρας, ο 71χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του.
«Συγγνώμη αλλά δεν αντέχω άλλο», έγραψε σε σύντομο μήνυμα που άφησε πάνω στο τραπέζι. Λόγω της οικονομικής του κατάστασης δεν κατάφερνε πλέον να καλύψει τα έξοδα του ενοικίου για το διαμέρισμα που διέμενε.
Εθελοντές που βοηθούν πολίτες με χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έξωσης, τονίζουν ότι το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλη την Ιταλία και καταγγέλλουν ότι έχει χαθεί πλέον η αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία του παρελθόντος.
Σημειώνεται ότι στο Μιλάνο και στην ευρύτερη περιοχή του καταγράφονται τα υψηλότερα ενοίκια όλης της Ιταλίας και είναι σχεδόν αδύνατον, ιδίως για τους ηλικιωμένους, να ανταποκριθούν στο κόστος των μισθωμάτων.
