Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.6° 18.2°
4 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.5° 14.8°
5 BF
65%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.0° 18.3°
2 BF
50%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
54%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
67%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
3 BF
68%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
4 BF
62%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
2 BF
42%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
20°C
21.9° 19.8°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.9° 16.5°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
52%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
49%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
42%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.8° 16.7°
3 BF
47%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.8° 20.4°
4 BF
68%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.8°
3 BF
45%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.8° 15.3°
3 BF
66%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
63%
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Σεμπαστιάν Λεκορνί
(Stephanie Lecocq, Pool via AP)

Διάγγελμα Λεκορνί - Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συμφωνίας εντός της ημέρας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε πως απομακρύνεται η εικόνα διάλυσης με αφορμή την αδιέξοδη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Σε έκτακτο διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό προχώρησε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο άνθρωπος που παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού της χώρας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον διορισμό του.

Με την κατάσταση στη χώρα να είναι εκρηκτική και τον Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ο Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ι εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας από το πρωθυπουργικό μέγαρο, λίγο πριν αρχίσει τις διαδοχικές συναντήσεις του με τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της Αριστεράς, τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, ο τελών υπό παραίτηση Γάλλος πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι «υπάρχει βούληση» των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν επί του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 πριν το τέλος του έτους.

Ανάμεσα σε άλλα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί σημείωσε ότι «αυτή η βούληση δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκλιση, φυσικά, που απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης» για να

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα προχωρήσει σε επίσημες δηλώσεις απόψε, μετά τις τελικές διαβουλεύσεις. 

