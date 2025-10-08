Γερμανία: Υπό κράτηση ο 15χρονος γιος της δημάρχου που μαχαιρώθηκε

Η ανατροπή στην επίθεση κατά της Ίρις Στάλτσερ και το παρελθόν με καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

Η νεοεκλεγμένη δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αστυνομικοί ανέκριναν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ και η εφημερίδα Tagesspiegel μεταδίδει πως ο 15χρονος γιος τέθηκε υπό κράτηση και οδηγήθηκε με χειροπέδες σε περιπολικό. Στο ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», αφού η 17χρονη κόρη είχε επιτεθεί με μαχαίρι στην Στάλτσερ.

Η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε μαχαιρωμένη – δεκατρείς φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel – έξω από το σπίτι της στο Χέρντεκε, μια πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ. Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.