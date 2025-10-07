Διατήρησε την ασυλία της η ευρωβουλεύτρια Ιλάρια Σάλις σε οριακή ψηφοφορία

Σήμερα, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενήργησε υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών να ψηφίζει υπέρ της διατήρησης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της ευρωβουλεύτριας της Αριστεράς Ιλάρια Σάλις, ακτιβίστριας και πολιτικής αντιπάλου του καθεστώτος Όρμπαν στην Ουγγαρία.

Μετά από μήνες πιέσεων και κινητοποίησης, η δικαιοσύνη υπερίσχυσε των αυταρχικών απαιτήσεων, καθώς το Κοινοβούλιο επέλεξε να επαναβεβαιώσει τη θέση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI).

306 ψήφισαν υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, 305 κατά και 17 απείχαν.

Αυτό δεν είναι αφορμή για γιορτή. Είναι μια επαναβεβαίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της θεμελιώδους αρχής ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να φιμώνονται από αυταρχικά καθεστώτα.

Μιλώντας σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η ευρωβουλεύτρια της Αριστεράς Ιλάρια Σάλις (Sinistra Italiana, Ιταλία) δήλωσε:

«Η σημερινή ψηφοφορία είναι μια νίκη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον αντιφασισμό. Η απόφαση αυτή δείχνει ότι η αντίσταση φέρνει αποτέλεσμα. Αποδεικνύει ότι όταν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι ακτιβιστές και οι πολίτες υπερασπίζονται μαζί τις δημοκρατικές αξίες, οι αυταρχικές δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και να ηττηθούν. Ο αγώνας απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Οι απειλές παραμένουν και η συνέχιση της μάχης είναι αναγκαία. Όλοι οι αντιφασίστες ακτιβιστές που στοχοποιούνται επειδή αμφισβητούν τις αυταρχικές και φασιστικές δυνάμεις πρέπει να προστατευθούν. Η Μάγια πρέπει να επιστρέψει άμεσα στη Γερμανία και να δικαστεί εκεί. Επαναλαμβάνω επίσης το αίτημά μου να δικαστώ στην Ιταλία. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αξίες της — όχι μόνο στα λόγια, αλλά και με πράξεις. Siamo Tutti Antifascisti.»

Ωστόσο, ο αγώνας κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Οι απειλές κατά της δημοκρατίας παραμένουν και η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη. Η Αριστερά θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωβουλεύτρια Ιλάρια Σάλις, τη Μάγια Τ., τη Χάνα, τον Τζίνο και όλους τους αντιφασίστες ακτιβιστές που στοχοποιούνται επειδή αντιστέκονται στις αυταρχικές και φασιστικές δυνάμεις. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τις αξίες της, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με συγκεκριμένες πράξεις.

Η ευρωομάδα της Αριστεράς συνεχίζει να ζητά την πλήρη απαγόρευση εκδόσεων προς την Ουγγαρία ή σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος που αποτυγχάνει να τηρήσει το κράτος δικαίου, καθώς και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των ακτιβιστών από διώξεις σε ολόκληρη την ΕΕ.