Μαχαιρώθηκε δήμαρχος στη Γερμανία, αναζητούνται οι δράστες

Μαχαιρώθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάχη για τη ζωή της δίνει δήμαρχος στη Γερμανία, η οποία μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της την Τρίτη.

Η Ίρις Στάλτσερ, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε που προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για το εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων.

Παραμένει ασαφές εάν το έγκλημα έχει πολιτικό κίνητρο.