Ουκρανικό drone εξερράγη σε πυρηνικό σταθμό, οι Ρώσοι ανησυχούν για τα Τόμαχοκ

Ουκρανικό drone εξερράγη μέσα σε πύργο ψύξης του πυρηνικού σταθμού Νοβοβαρόνεζ στην Ρωσία. Την ίδια ώρα ,η Μόσχα ανησυχεί για την πιθανή αποστολή Tomahawk από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «σοβαρό γύρο κλιμάκωσης».

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με την τελευταία να επιτίθεται σε πυρηνικό σταθμό του Βαρόνεζ στα ρωσοουκρανικά σύνορα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανησυχία για σαρωτικές υλικές ζημιές ή διαρροή αερίων.

Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosenergoatom, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να πλήξει τον πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Βαρόνεζ της Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία. Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «κατερρίφθη με τεχνικά μέσα» και εξερράγη αφότου συνετρίβη μέσα σε ένα πύργο ψύξης στον σταθμό Νοβοβαρόνεζ. «Δεν υπήρξαν ζημιές ούτε τραυματισμοί. Ωστόσο η έκρηξη άφησε ένα μαύρο σημάδι στον πύργο ψύξης. Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού έχει διασφαλισθεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, στην οποία προστίθεται ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά και αμετάβλητα, ενώ χαρακτήρισε την ενέργεια των Ουκρανών ως «μία ακόμη πράξη επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενάντια στους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία για το περιστατικό. Η Μόσχα έχει κατηγορήσει και παλαιότερα την Ουκρανία για επιθέσεις στους πυρηνικούς σταθμούς στις περιοχές της ανατολικής Ρωσίας Κούρσκ και Σμολένσκ, ενώ το Κίεβο από την πλευρά του έχει κατηγορήσει την Ρωσία, ότι δημιουργεί σκόπιμα προβλήματα και κινδύνους στους πυρηνικούς σταθμούς στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Ανησυχία στη Μόσχα για πιθανή αποστολή Τόμαχοκ

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναμένει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για την πιθανότητα προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι τέτοια όπλα μπορούν θεωρητικά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σχεδιάζει να κάνει η Ουκρανία με τους Τόμαχοκ προτού συμφωνήσει να τους προμηθεύσει επειδή δεν επιθυμεί να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε, ωστόσο, ότι «κατά κάποιο τρόπο έχει πάρει απόφαση» για το θέμα.

Ερωτηθείς για τα σχόλια αυτά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να περιμένουμε, ενδεχομένως, για περισσότερο ξεκάθαρες δηλώσεις, αν αυτές προκύψουν». Ο ίδιος τόνισε ότι επί προεδρίας του προκατόχου του Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν, η συνήθης πρακτική των ΗΠΑ ήταν να ανακοινώνει προμήθειες νέων όπλων μόνο αφότου είχαν παραδοθεί στην Ουκρανία.

Σε σχόλιά του που δημοσιεύτηκαν χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουάσινγκτον προμηθεύσει με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στο βάθος της Ρωσίας αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή της σχέσης της Μόσχας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι «αν αφαιρέσουμε κάποιες μικροδιαφορές, μιλάμε για πυραύλους που μπορούν και να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένας σοβαρός γύρος κλιμάκωσης». Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που τοποθετεί τη Μόσχα στην εμβέλεια του ουκρανικού οπλοστασίου, εάν παραχωρηθούν στο Κίεβο.