Το μήνυμα Ζουκμάν στη γαλλική κυβέρνηση: Έπρεπε να με είχατε ακούσει

«Το πρόβλημα της Γαλλίας έχει οικονομική λύση, και αυτή μπορεί να τη δώσει ο γαλλικός λαός».

Το ακαδημαϊκό «παιδί» του Τομά Πικετί, ο Γκάμπριελ Ζουκμάν, ο οποίος ασχολείται με τη φορολογική πολιτική και συνηγορεί ένθερμα στις δημόσιες εμφανίσεις του υπέρ της προοδευτικής και δίκαιης φορολόγησης, προτίνωντας μάλιστα τον περίφημο - πλέον - «φόρο Ζουκμάν», έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην παραπαίουσα πολιτική εξουσία της χώρας του.

Ο «φόρος Ζουκμάν», ο οποίος προβλέπει την επιβολή ενός ελάχιστου και μετριοπαθούς φόρου ύψους 2% σε όσους έχουν περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ, κάνει πάταγο στο δημόσιο διάλογο της Γαλλίας και σύμφωνα με τον ίδιο τον εμπνευστή της, η αγνόησή του και η μη υιοθέτησή του ήταν το μοιραίο λάθος της γαλλικής κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ζουκμάν είπε ότι τόσο ο Λεκορνί – του οποίου η κυβέρνηση παραιτήθηκε το πρωί της Δευτέρας – όσο και οι δύο άμεσοι προκάτοχοί του, δεν πήραν ποτέ στα σοβαρά την πρότασή του.

«Η εκτελεστική εξουσία μέχρι στιγμής παρέμεινε εντελώς κουφή τόσο απέναντι στο έργο του κοινοβουλίου όσο και στις δημοκρατικές απαιτήσεις του λαού», δήλωσε. «Δεν προσπάθησαν να ανοίξουν πραγματικό διάλογο με την αντιπολίτευση». Πρόσθεσε ότι η άρνηση της αύξησης της φορολογίας είναι αυτό που «παραλύει τη χώρα, χάνεται χρόνος».

Το μέτρο που προτείνει ο Ζουκμάν φαίνεται εξαιρετικά δημοφιλές στους ψηφοφόρους. Δημοσκόπηση που παραγγέλθηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα – το οποίο υποστηρίζει τον φόρο και πίεσε τον Λεκορνί να τον υιοθετήσει – έδειξε ότι το 86% των ερωτηθέντων είχε θετική άποψη για τον φόρο Zucman.

«Υπάρχει πολύ ισχυρή θέληση στον πληθυσμό για μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη και καλύτερη φορολόγηση των υπερπλουσίων», ανέφερε ο Ζουκμάν.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, ο Λεκορνι δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ του μέτρου, καθώς αυτό θα εφαρμόζονταν και σε επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη υπέρ ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος.

Το συντηρητικό κόμμα Les Républicains, το οποίο αποτελούσε κυβερνητικό εταίρο σε προηγούμενες κυβερνήσεις μειοψηφίας, αντιτάχθηκε στον φόρο και ζήτησε διαβεβαιώσεις από τον Λεκορνί ότι δεν θα εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο ως όρο για να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Η φορολογική εκστρατεία του Ζουκμάν τον έχει φέρει στο στόχαστρο επιθέσεων, ακόμη και από κορυφαίους επιχειρηματίες, όπως ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό.

«Οι πολύ πλούσιοι που επηρεάζονται από αυτό το μέτρο, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν, έχουν αντιδράσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα για να αποτρέψουν την κυβέρνηση από το να ανοίξει οποιονδήποτε διάλογο», δήλωσε ο Ζουκμάν.

Ωστόσο, ο 38χρονος οικονομολόγος, που διδάσκει στην Paris School of Economics και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϊ, δηλώνει ευγνώμων για την πολιτική και δημοσιογραφική ανάδειξη του ζητήματος, κάτι που έχει συμβάλει σε «καλύτερη κατανόηση» των φορολογικών ζητημάτων.

«Είμαι ικανοποιημένος γιατί έχει βελτιωθεί το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου», είπε.

Δεν είναι αργά

Η παραίτηση Λεκορνί έχει βυθίσει τη χώρα σε πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Το κόστος δανεισμού αυξήθηκε και το ευρώ υποχώρησε πάνω από μισό σεντ σε σχέση με το δολάριο.

Ο Ζουκμάν, πάντως, θεωρεί πως το πρόβλημα είναι επιλύσιμο και δεν αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωζώνη — χάρη κυρίως στο υψηλό επίπεδο ιδιωτικών αποταμιεύσεων και περιουσιακών στοιχείων των Γάλλων πολιτών.

«Δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε την κατάσταση», είπε. «Η Γαλλία δεν βρίσκεται στο έλεος των διεθνών πιστωτών της».

Ο ίδιος πιστεύει ότι η φορολόγηση της ιδιωτικής περιουσίας των υπερπλουσίων θα μπορούσε να βοηθήσει τη Γαλλία να ξεπεράσει την κρίση του προϋπολογισμού της.

«Το πρόβλημα έχει οικονομική λύση, και αυτή τη λύση μπορεί να τη δώσει ο γαλλικός λαός», κατέληξε.