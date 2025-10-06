Αλβανία: Δικαστής σκοτώθηκε από κατηγορούμενο μέσα στο δικαστήριο [βίντεο]

Ο δράστης βρισκόταν στο δικαστήριο για μία διαμάχη έγγειας κυριότητας και είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι «έχανε», και ότι για αυτόν τον λόγο πυροβόλησε εναντίον του δικαστή

Ένας δικαστής στο Εφετείο Τιράνων σκοτώθηκε τη Δευτέρα και μάλιστα μέσα στη δικαστική αίθουσα, από έναν άνδρα ο οποίος παρίστατο ενώπιόν του ως κατηγορούμενος και ο οποίος άμεσα συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η Αλβανική Αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου της.

Ο Άστριτ Καλάια προήδρευε της ακροαματικής διαδικασίας, όταν ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε. «Κατά την επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε η αστυνομία.

Ένας πατέρας και ο γιος του, που ήταν διάδικοι στην ίδια δίκη, τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την ζωή τους να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος βρισκόταν στο δικαστήριο για μία διαμάχη έγγειας κυριότητας είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι «έχανε», και ότι για αυτόν τον λόγο πυροβόλησε εναντίον του δικαστή.