Δύο προτάσεις μομφής για τη φον ντερ Λάιεν, κανένα αποτέλεσμα

Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από τρεις μήνες, που η φον ντερ Λάιεν χρειάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι προτάσεων μομφής

Το... χαρτί της ανασφάλειας στην Ευρώπη, αλλά και τον... άσσο των δύο άκρων έπαιξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συζήτηση των δύο προτάσεων μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμφάνισε τον εαυτό της και το Κολλέγιο των Επιτρόπων ως την σταθερή δύναμη που μπορεί να πάει την Ευρώπη μπροστά, απέναντι στο «χάος» που -όπως υπονόησε ξεκάθαρα- επιθυμεί η ακροδεξιά και η ευρωπαϊκή Αριστερά.

Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από τρεις μήνες, που η φον ντερ Λάιεν χρειάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι των προτάσεων μομφής που έχουν κατατεθεί από τους ευρωβουλευτές της ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά και των Πατριωτών για την Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, η Αριστερά τής ασκεί κριτική για την εμπορική πολιτική, αλλά κατηγορεί επίσης την πρόεδρο της Κομισιόν για «συνενοχή στη γενοκτονία» της Γάζας.

Η δε ακροδεξιά κατέθεσε την πρόταση μομφής επίσης για την εμπορική της πολιτική, δηλαδή την εμπορική συμφωνία Mercosur της Ε.Ε. και την εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ που υπεγράφη από την επιτροπή τον Αύγουστο.

Η συζήτηση έγινε σήμερα, αλλά η ψηφοφορία αναμένεται την Πέμπτη. Καμία από τις δύο προτάσεις δεν θα περάσει, αφού όπως ανέφεραν οι επικεφαλής τους, τα κόμματα του συνασπισμού της φον ντερ Λάιεν – το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και οι Φιλελεύθεροι του Renew Europe - καθώς και οι Πράσινοι, συσπειρώνονται πίσω από τη Γερμανίδα πολιτικό.

Το κατηγορώ Αριστεράς και Ακροδεξιάς

Πρώτος πήρε το λόγο ο επικεφαλής των Πατριωτών, Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά -το πουλέν της Μαρίν Λεπέν. Σε μια προσπάθεια να χαϊδέψει τα αυτιά των φτωχότερων και ειδικά των αγροτών στη Γαλλία, ο Μπαρντελά μίλησε για «θέμα επιβίωσης» που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα.

Καταδίκασε για μια ακόμα φορά το Σύμφωνο Μετανάστευσης που θα εφαρμοστεί στους 27 και... έφτασε στο ψητό. Απευθυνόμενος στην φον ντερ Λάιεν είπε: «θέλετε μια Ευρώπη, χωρίς λαούς, χωρίς έθνη. Αλλά η Ευρώπη δεν είναι διοικητικός μηχανισμός. Είμαστε κατά της Ευρώπης του Μακρόν και της Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν», είπε.

Ακολούθησε η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μανόν Ομπρί, η οποία ήταν ξεκάθαρη στο μήνυμά της προς την φον ντερ Λάιεν: «Πρέπει να φύγετε». Η επιχειρηματολογία της ξετυλίχθηκε γύρω από τη Γάζα: «δεν κάνατε τίποτα για την γενοκτονία, αρνείστε να διακόψετε τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή απειλείτε τη Ρωσία με το 19ο πακέτο των κυρώσεων», είπε. «Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα είναι νεοαποικιακό κι εσείς γονατίσατε υπέρ των ΗΠΑ και κατά της ΕΕ στην εμπορική συμφωνία που υπογράψατε, υποταχθήκατε σε ένα καθεστώς που φασιστοποιείται», συμπλήρωσε.

Και μετά άνοιξε τη βεντάλια των κατηγοριών: «Θέλετε να περάσετε τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ με το ζόρι, με την οποία θα σκοτώσετε τη γεωργία, θα μας γεμίσετε φυτοφάρμακα και θα καταστρέψετε πλανήτη»

Δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στην ευρωομάδα της φον ντερ Λάιεν στο ευρωκοινοβούλιο. «Η ακροδεξιά ζητάει ποινικοποίηση της άμβλωσης, πάταξη των ΛΟΑΤΚΙ, κάνει επιθέσεις στους μετανάστες και στο κράτος Δικαίου και εσείς κύριε Βέμπερ κάνετε πλειοψηφία με αυτούς». Επίθεση επεφύλαξε και στους Πρασίνους: «τι κερδίζετε συνάδελφοι που την στηρίζετε; Μόνο συνενοχή!». «Πρέπει να φύγετε: ο κόσμος παντού χάνει δουλειά του, υπό το ζυγό της δημοσιονομικής λιτότητας που επιλέγετε, χρήματα για νοσοκομεία δεν έχει, μόνο για άρματα μάχης».

Τι είπε η φον ντερ Λάιεν

Με τις παραβιάσεις των drones στον εναέριο χώρο πολλών χωρών ξεκίνησε την ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία κάλεσε σε ενότητα.

«Ίσως περισσότερο από ποτέ, πρόκειται για τη συνολική εικόνα. Για τη συσπείρωση γύρω από τα κοινά μας σημεία για να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο. Για να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας. Για να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία μας και να ενισχύσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο. Το σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Το οποίο είναι να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους», είπε.

Φυσικά φρόντισε να απευθυνθεί σε όσους είναι ακόμα αναποφάσιστοι για το τι θα ψηφίσουν την Πέμπτη: «Φυσικά, ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς που εξακολουθούν να μην είστε σίγουροι για το πώς να ψηφίσετε αργότερα αυτή την εβδομάδα. Αλλά που ανησυχείτε επίσης για ορισμένα από τα ζητήματα που αναφέρουν αυτές οι προτάσεις ψηφίσματος παρεμπιπτόντως. Είτε πρόκειται για τη Γάζα είτε για την Ουκρανία. Το εμπόριο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Υπάρχουν και άλλα θέματα που προκαλούν ανησυχία», παραδέχθηκε. «Όσον αφορά την οικονομική μας ασφάλεια, όπως οι εξαρτήσεις, το κόστος ζωής, η γραφειοκρατία, η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, πώς να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες και τις κοινωνίες μας. Η λίστα είναι μεγάλη. Γι' αυτό θέλω να ανανεώσω τη δέσμευσή μου ότι αυτό το Σώμα θα συνεργαστεί μαζί σας σε οποιαδήποτε μορφή χρειαστεί για να προσπαθήσουμε να βρούμε τις απαντήσεις από κοινού».

Πάντως το κλίμα δεν είναι καλό για την πρόεδρο της Κομισιόν που εξακολουθεί να επιβιώνει ακόμη δύο προτάσεων μομφής. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της επικεφαλής των Φιλελευθέρων Βαλερί Αγιέρ, η οποία τόνισε ότι "σας θα στηρίξουμε τώρα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Πρέπει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με το Ευρωκοινοβούλιο, μην κοιτάτε στα άκρα, στο κέντρο θα πρέπει να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις».