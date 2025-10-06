Μερική απαλλαγή από το εφετείο για τον Ράσμους Πάλουνταν που έκαψε το Κοράνι

Εφετείο στη Σουηδία αποφάσισε τη Δευτέρα την εν μέρει αθώωση του ακροδεξιού ακτιβιστή και πολιτικού Ράσμους Πάλουνταν ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2023 για εγκλήματα μίσους κατά των μουσουλμάνων για τις δηλώσεις που έκανε όταν έκαψε το Κοράνι και ανέστειλε την ποινή των τεσσάρων μηνών φυλάκισης που του έχει επιβληθεί πρωτόδικα.

Το εφετείο απήλλαξε τον Ράσμους Πάλουνταν από τη μία εκ των δύο κατηγοριών, αποφαινόμενο ότι επέκρινε μεν το Ισλάμ ως ιδέα, αλλά όχι τους οπαδούς του. Ανέστειλε την ποινή του και του επέβαλε να καταβάλει 50 πρόστιμα των 50 κορωνών (4,55 ευρώ) ανά ημέρα.

Στη Δανία και τη Σουηδία εκείνη την περίοδο είχαν σημειωθεί σε δημόσιους χώρους διαμαρτυρίες αντι-ισλαμιστών ακτιβιστών που έκαιγαν ή κατέστρεφαν αντίγραφα του Κορανίου, προκαλώντας την οργή στον μουσουλμανικό κόσμο και απαιτώντας από τις κυβερνήσεις των σκανδιναβικών χωρών να απαγορέψουν τέτοιου είδους δράσεις. Μάλιστα η Δανία είχε περάσει νόμο που απαγόρευε τη καύση του Κορανίου, ενώ η Τεχεράνη είχε καθυστερήσει την αποστολή του νέου -τότε- πρέσβη της στη Σουηδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά των ακροδεξιών στις σκανδιναβικές χώρες απέναντι στο Κοράνι και το Ισλάμ.

Ο Πάλουνταν που είναι υπήκοος και της Δανίας και της Σουηδίας είχε κάψει αρκετές φορές δημόσια το ιερό βιβλίο του Ισλάμ ενώ περιστασιακά τα είχε τυλίξει με... μπέικον. Ενώ η καύση θρησκευτικών κειμένων επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας του λόγου της Σουηδίας, η υποκίνηση εναντίον μιας εθνοτικής ή εθνικής ομάδας, όπως είναι η προσβολή μουσουλμάνων, αποτελεί παραβίαση του νόμου.

Σύμφωνα με το εφετείο, οι δηλώσεις του Πάλουνταν που είχε κάνει τον Απρίλιο του 2022 θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως δηλώσεις επικριτικές της θρησκείας, οι οποίες όμως δεν τιμωρούνται ως υποκίνηση εναντίον κάποια εθνοτικής ομάδας. «Δεδομένου του γεγονότος ότι ο πολιτικός επέκρινε το Ισλάμ ως ιδέα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, δεν είναι προφανές ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να ερμηνευθούν πως επικρίνει τους μουσουλμάνους ως θρησκευτική ομάδα», αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.