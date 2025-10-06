Εκνευρισμός Ζελένσκι για την πώληση πολεμικών εξαρτημάτων στη Ρωσία από εννέα χώρες

Συνεχίζεται η στρατιωτική σύγκρουση στα ουκρανικά εδάφη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για μια σειρά από στρατιωτικές κινήσεις.

Ο υποδιοικητής της 25ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού, Ντμίτρι Λάβρο, κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι ρωσικές ομάδες δολιοφθορέων επιχειρούν μέσα στην εμπόλεμη πόλη του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις και των δύο πλευρών μάχονται. Ο υποδιοικητής δήλωσε ότι οι μάχες μαίνονται «στο έδαφος και στον αέρα» για την πόλη, που είναι ένα στρατηγικός κόμβος για τις δυνάμεις του Κιέβου στο ανατολικό μέτωπο. «Ο εχθρός μας ασκεί πίεση (και) κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να τον αποκρούσουμε» είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε ισόπαλοι».

Η Ρωσία επιτίθεται στο Ποκρόφσκ εδώ και πολλούς μήνες καθώς αποκομίζει σταδιακά κέρδη στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας. Χάρτες ανοιχτού κώδικα που καταγράφουν τις ρωσικές στρατιωτικές θέσεις δείχνουν ότι η πόλη περικυκλώνεται σταδιακά με μια ορμητική κίνηση. Ο Ντμίτρι Λάβρο προσέθεσε ότι η αναλογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ουκρανικής κατασκευής και του οπλισμού αυξήθηκε από το 2023 και αυτό είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του Κιέβου να αναβαθμίσει την ακμάζουσα εγχώρια αμυντική βιομηχανία του.

Ενόχληση Ζελένσκι για τα εξαρτήματα ξένων εταιρειών σε ρωσικούς πυραύλους

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι στις πρόσφατες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ουκρανικός στρατός σε ρωσικές υποδομές χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εγχώριας κατασκευής. «Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τις τελευταίες μέρες η Ουκρανία χρησιμοποίησε αποκλειστικά ουκρανικής παραγωγής προϊόντα (και) όχι μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)» είπε ο ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια ενημέρωσης στον Κίεβο, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον νέο της πύραυλο Flamingo εναντίον ρωσικών στόχων. «Κρίνοντας από τις επιθέσεις, νομίζω ότι είναι σαφές για τον κόσμο πού χρησιμοποιήθηκαν drones και πού δεν χρησιμοποιήθηκαν drones». Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η προμήθεια όπλων αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία δεν έχει επηρεασθεί από την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον.

Από την άλλη, ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε την παρουσία χιλιάδων εξαρτημάτων που κατασκευάζουν ξένες εταιρείες -κυρίως αμερικανικές, γερμανικές και ιαπωνικές- στα συστήματα πυραύλων και drones που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να πλήξει την Ουκρανία αυτό το σαββατοκύριακο. «Στα μαζικά πλήγματα της νύκτας της 5ης Οκτωβρίου η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 συστήματα όπλων που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένης κατασκευής», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εννέα χώρες τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν εμπόδισαν την παροχή των εξαρτημάτων στη Ρωσία: οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ταϊβάν, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ολλανδία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, εταιρείες από αυτές τις χώρες παρέχουν, μεταξύ άλλων, συστήματα υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό, επιτρέποντας τη λειτουργία πυραύλων και drones, ενώ ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, όπως οι Iskander και οι Kinzhal, χρησιμοποιούν τεχνολογίες που εισάγονται από τις ΗΠΑ.

Εξάλλου, «οι μικροελεγκτές των drones κατασκευάζονται στην Ελβετία, ενώ οι μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης (αυτών των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων) κατασκευάζονται στη Βρετανία», εξήγησε ο Ζελένσκι. «Έχουμε κοινοποιήσει προτάσεις για τη μείωση αυτών των προμηθειών. Οι εταίροι μας έχουν ήδη λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποια εταιρεία και προϊόν πρέπει να στοχεύσουν και πώς να αντιδράσουν», είπε.

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο πυρομαχικών

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια της Ρωσίας που παράγουν εκρηκτικά για μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών για τον στρατό της Ρωσίας καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία που τροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Σε μια ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.

Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τη Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομάδα του στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έχει ακούσει αρκετές φορές βομβαρδισμούς στα πέριξ του σταθμού.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι βομβαρδισμοί «δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση εκτός εγκαταστάσεων για περίπου δύο εβδομάδες».

Ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ

Ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε πως «πυραυλική επίθεση» σκότωσε δύο άνδρες: ο ένας πέθανε στον τόπο της επίθεσης και ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Ενημέρωσε για «προβλήματα στην ηλεκτροδότηση» μετά την επίθεση, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός στην περιοχή.

Επίθεση σε μαιευτήριο της Σούμι

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μαιευτηρίου στην πόλη Σούμι (βορειοανατολικά). «Ευτυχώς, αυτήν τη φορά» δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε. Διευκρίνισε πως 35 γυναίκες και 11 νήπια, καθώς και το προσωπικό του μαιευτηρίου, είχαν σπεύσει σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.