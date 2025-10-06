Η Γεωργία σε νέο κύκλο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και εκτεταμένης καταστολής

Η γεωργιανή αστυνομία ανακοίνωσε πέντε συλλήψεις μετά το πρωτοφανές κύμα καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών του Σαββατοκύριακου.

Οι πολίτες στη Γεωργία μπήκαν σε έναν νέο γύρο διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων απέναντι στη φιλορωσική κυβέρνηση της Τιφλίδας, μετά τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών του Σαββάτου, τις οποίες κέρδισε το κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» με εθνικό ποσοστό άνω του 80% καταγράφοντας νίκες σε όλους τους δήμους της χώρας και μποϊκόταρε η φιλοδυτική αντιπολίτευση. Οι διαδηλώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με εκτεταμένη καταστολή από τη γεωργιανή αστυνομία.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία της χώρας συνέλαβε πέντε άτομα μετά από συγκρούσεις με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Τιφλίδα με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν υδροβόλα και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο λυρικός τραγουδιστής Πάτα Μπουρτσουλάτζε, ένας από τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας. Νωρίτερα, διάβασε μια δήλωση με την οποία καλούσε τους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας να υπακούσουν στη «βούληση του λαού» και να συλλάβουν αμέσως έξι υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο». Στον απολογισμό των επεισοδίων, η κυβέρνηση ανέφερε 27 τραυματίες που μεταφέρηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους 21 αστυνομικοί και έξι διαδηλωτές.

Κουνώντας σημαίες της Γεωργίας και της ΕΕ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Τιφλίδας το Σάββατο.

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το προεδρικό μέγαρο και προσπάθησαν να εισέλθουν στον περίβολο, με αποτέλεσμα η αστυνομία να χρησιμοποιήσει δακρυγόνα. Η διαδήλωση έπεται της καταστολής των ακτιβιστών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της γεωργιανής αντιπολίτευσης τους τελευταίους μήνες, με τους περισσότερους ηγέτες της φιλοδυτικής αντιπολίτευσης να βρίσκονται πλέον στη φυλακή.

Η χώρα βρίσκεται σε κρίση από τότε που το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» κήρυξε τη νίκη του στις περσινές βουλευτικές εκλογές, τις οποίες η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση και η πρώην πρόεδρος της χώρας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, θεωρεί ότι έχουν νοθευτεί.

Έκτοτε, η κυβέρνηση έχει αναστείλει τις συνομιλίες για την ένταξη στην ΕΕ. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις οποίες η φιλοδυτική αντιπολίτευση μποϊκοτάρει σε μεγάλο βαθμό μετά την καταστολή της κυβέρνησης στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που μαίνονται στη χώρα εδώ και έναν χρόνο.

Για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης κάνει λόγο η Τιφλίδα

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Ιράκλι Κομπαχίντζε δήλωσε ότι «κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος» μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Ο Κομπαχίντζε αναφέρθηκε σε αυτή τη ρητορική την Κυριακή, καθώς δεσμεύτηκε να «εξουδετερώσει πλήρως τους ξένους πράκτορες». Υπονόησε επίσης ότι αξιωματούχοι και διπλωμάτες της ΕΕ έχουν αναμιχθεί στην πολιτική της Γεωργίας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στις διαμαρτυρίες. Ωστόσο, δήλωσε ότι το «Γεωργιανό Όνειρο» είναι έτοιμο για διάλογο με τους δυτικούς εταίρους της Τιφλίδας.

«Είμαι έτοιμος να ξεχάσω τα πάντα, να επαναφέρω τις σχέσεις, να ξεκινήσω από το μηδέν. ... Είμαστε έτοιμοι για φιλία και σχέσεις με όλους», είπε.

Σε μια διαδικτυακή δήλωση την Κυριακή, η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ανέφερε ότι η Ένωση «απορρίπτει και καταδικάζει κατηγορηματικά την παραπληροφόρηση σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στη Γεωργία».

«Ανησυχεί» η Ευρώπη

Την ίδια ώρα, το Associated Press μεταδίδει ότι από τη πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφρασε ανησυχίες για την καταστολή που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στη χώρα, σε ανακοίνωση που συνυπογράφουν η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης, Κάγια Κάλας και η Επίτροπος για την Διεύρυνση, Μάρτα Κος.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι οι κατασταλτικές πολιτικές του κυβερνώντος κόμματος «μείωσαν δραστικά την πιθανότητα διεξαγωγής ανταγωνιστικών εκλογών».

«Ζητούμε την απελευθέρωση όλων όσων έχουν κρατηθεί αυθαίρετα. Καλούμε σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση κατά την περίοδο μετά τις εκλογές και καλούμε τις αρχές να σεβαστούν τα δικαιώματα των πολιτών στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης. Ένας εποικοδομητικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητος, και καλούμε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τη βία», αναφέρεται στη δήλωση.

Σύμφωνα με το Associated Press, περισσότερες από 50 διεθνείς και τοπικές ομάδες εγγράφηκαν για να παρακολουθήσουν τις δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, καμία από τις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις που παρακολούθησαν τις προηγούμενες τοπικές εκλογές το 2021 — συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και μεγάλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων των ΗΠΑ — δεν ήταν παρούσα αυτή τη φορά.